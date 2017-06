Ook AA Gent heeft een bikinibabe

Gisteren kon u op deze pagina al uitgebreid lezen over leven en werk van Dorothée Poulain, echtgenote van Club-verdediger Benoit en een fervente liefhebster van badpakken. Maar ook bij concurrent AA Gent zitten ze niet stil. Nata Alchimister, de vriendin van Rami Gershon, heeft onlangs zelfs een nieuwe bikinilijn uitgebracht. Nata heeft al ­enkele jaren een bikinimerk en ­poseert steevast in haar eigen creaties op Instagram. En hoewel ze een Israëlische celebrity is, verkoopt ze haar bikini’s gewoon in een winkel in Sint-Martens-Latem, uitgebaat door Ineke, de vrouw van clubdokter Luc Vanden Bossche van AA Gent. Ook de vrouw van Renato Neto verkoopt daar haar kledij.