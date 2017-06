Stralend weekend op komst met temperaturen tot 28 graden

Goed nieuws voor wie dit weekend graag een barbecue houdt met vrienden. Zowel zaterdag als zondag krijgen we stralend weer. De temperaturen kunnen zelfs oplopen tot 28 graden.

Vrijdag is het nog wisselend bewolkt. In de loop van de dag wordt het soms zwaarbewolkt met een kleine kans op een bui over het noordoosten. Aan zee blijft het zonniger. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden in het centrum.

Vrijdagnacht verschijnen er lage wolken vanaf het noordwesten. Over het zuidoosten blijven de opklaringen breder tot het einde van de nacht. De minima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Ardennen en 16 graden over het noorden en het westen.

Zaterdag worden vrij veel lage wolkenvelden verwacht, maar het blijft droog. Aan zee is het later vrij zonnig. De maxima liggen rond 25 graden in het centrum, aan zee rond 21 graden.

Zondag is een zonnige zomerdag met maxima tot 28 graden. Aan de kust is het enkele graden koeler door een zeebries.

Maandag wordt het opnieuw zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden in het binnenland. Aan zee is het in de namiddag koeler door een zeebries.

Dinsdag zijn er meer hoge wolkenvelden met tegen de avond kans op een lokale bui. Met maxima rond 29 graden blijft het warm, maar aan de kust is het gevoelig frisser door een matige noordenwind.