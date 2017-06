Gluren bij BV's: Dina Tersago toont haar bolle babybuik

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Laura Tesoro is momenteel op Bali en werd er beste vrienden met een aapje. Het diertje omhelsde haar scheenbeen. "Hi there little one", schreef ze bij het kiekje.

Hi there little one ?? Een bericht gedeeld door L A U R A T E S O R O (@lauratesoro) op 12 Jun 2017 om 12:30 PDT



Dina Tersago toont haar bolle babybuik en heeft er een gezichtje op getekend. "En smeren maar, elke dag! Een zachte huid", staat erbij te lezen.

En smeren maar ??...elke dag! Een zachte huid dankzij #mixa ! #zaligzwanger #bollebuik #topproducten #prijskwaliteit #onmisbaar Een bericht gedeeld door Dina Tersago (@dina_tersago) op 11 Jun 2017 om 1:48 PDT



Weervrouw Jill Peeters houdt van de zon en maakte er deze week een selfie mee. "Sun in her eyes", zo citeerde ze een nummer van Tom Helsen.

Sun in her eyes ?? ?? @t_o_m_h_e_l_s_e_n Een bericht gedeeld door Jill Peeters ?? (@jillpeeterswx) op 13 Jun 2017 om 12:43 PDT



Evi Hanssen was aan het werk in Tsjechië en genoot van het uitzicht... en een glas wijn. "Ahoy", staat er te lezen onder het kiekje.

Ahoy #Klentnice! ?? @3opreis_bnn #tsjechië #tjechië Een bericht gedeeld door Evi Hanssen (@evihanssen) op 14 Jun 2017 om 10:00 PDT



Als Leen Dendievel een dag op de 'Thuis'-set staat als Kaat, ziet haar coupe er na het draaien er dus zo uit.

Zo zie ik eruit NA een Kaathairdo-day! Een bericht gedeeld door Leen Dendievel Official (@leendendievel) op 15 Jun 2017 om 9:39 PDT



'Familie'-actrice Bab Buelens is he-le-maal klaar voor een warme festivalzomer met shirt van Snoop Dogg en bloemenkrans.

SNOOOOOOOOP. ? Een bericht gedeeld door BAB BUELENS (@babmjb) op 12 Jun 2017 om 2:37 PDT



Kürt Rogiers maakte een boswandeling en toen passeerde hond Waf toevallig een neergevallen boom. "Mijn hond verzet bomen", staat erbij. In de hashtags grapt hij nog dat zijn labrador de stok gewoon gaan halen was.

Mijn hond verzet bomen #dog #trees #labrador #findthedog #haaldestok Een bericht gedeeld door Kurt Rogiers (@kurtrogiers) op 12 Jun 2017 om 2:04 PDT



Hanne van K3 nam twee kindjes op haar schoot, maar een baby kijkt boos. "Iemand snapte de mop niet denk ik...", schreef ze erbij.

Iemand snapte de mop niet denk ik... Een bericht gedeeld door HΔNNE VERBRUGGEN (@hannecarry__) op 11 Jun 2017 om 12:13 PDT



Phaedra Hoste ging langs bij BV-kapper Jochen Vanhoudt voor een zomerse coupe met een vleugje karamelkleur.