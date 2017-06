Tennisster deelt ziekelijke bedreigingen van gokker op Twitter: van hersenkanker over kogels tot benen breken...

De Nederlandse tennisster Richèl Hogenkamp heeft na haar nederlaag donderdag in de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen een ernstige bedreiging ontvangen. De nummer 100 van de wereld deelde het angstaanjagende bericht donderdagavond laat op Twitter. “Bedankt voor de liefde! Zieke geesten”, zette ze erbij.

Vermoedelijk was het zeer kwetsende privébericht afkomstig van een gokker die 1.500 dollar zou hebben verloren door de nederlaag van Hogenkamp tegen de Kroatische Ana Konjuh (4-6, 6-3, 6-4). “Ik hoop dat iedereen in je familie sterft aan hersenkanker. Ik hoop dat iemand je met twee kogels vermoordt. Als ik je ooit vind, zal ik beide benen van je breken”, was onder meer de boodschap die Hogenkamp, 25, werd toegestuurd.

“Het is heel slecht, maar ik ben er inmiddels aan gewend”, zei Hogenkamp vrijdag aan Omroep Gelderland. “Het is zeker niet de eerste keer dat het gebeurt, maar wel één van de extremere gevallen. Daarom heb ik het gedeeld op Twitter.”

Hogenkamp zei dat ze deze bedreiging gaat rapporteren bij de internationale tennisbond WTA. “Ik weet niet of er dan nog iets mee gebeurt. Bedreigingen zijn vaak anoniem. Sommige figuren beseffen niet wat voor woorden ze eruit gooien op dat moment. Het is ook echt niet zo dat ik er wakker van lig. Ik sta daar wel boven. Het is niet prettig, maar het zijn toch vaak gefrustreerde thuiszitters die de hele dag thuis achter hun computer zitten.”

Wat het extra pijnlijk maakt, is het feit dat de mama van Hogenkamp zwaar ziek is. Begin februari kreeg ze te horen dat haar moeder botkanker had: prompt zegde ze alle tornooien af om haar mama bij te staan en pas na een geslaagde operatie kwam ze anderhalve maand later opnieuw in competitie, met haar moeder in een rolstoel aan de rand van het veld. Op Roland Garros klopte ze in de eerste ronde de Servische Jankovic, een voormalige nummer 1, maar sneuvelde ze een ronde later tegen Elise Mertens.

Ook Wickmayer deelde haatberichten

Het verhaal doet erg denken aan wat Yanina Wickmayer vorige maand overkwam na haar nederlaag in de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Franse Cagnes-sur-Mer. ‘Wicky’ verloor toen van een Oekraïense qualifier en kreeg daarna heel wat haatberichten, waarvan ze er een deelde met de boodschap “zoveel liefde in de wereld vandaag”.