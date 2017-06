In het appartement van deze man ontstond het inferno in Londen: “Dit zal me voor altijd achtervolgen”

Een kapotte koelkast in het appartement van een Ethiopische taxichauffeur heeft hoogstwaarschijnlijk het inferno in het Londense flatgebouw veroorzaakt. Volgens enkele vrienden is de man mentaal ingestort door het gruwelijke incident. “De gebeurtenissen zullen hem voor altijd blijven achtervolgen, heeft hij ons gezegd.”

Taxichauffeur Behailu Kebede - vader van één kind - merkte in de nacht van dinsdag op woensdag vlammen op in de keuken van zijn appartementje op de vierde verdieping. Hij belde meteen de hulpdiensten op en verwittigde zijn dichtste buren. Voor de zekerheid.

Pictured: The man 'whose faulty fridge started Grenfell Tower inferno' https://t.co/NIderoMBBm pic.twitter.com/Xjlu2VmAhg — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 15 juni 2017

“Het was exact 00.50 uur toen hij hier aanklopte”, herinnert buurvrouw Maryann Adam (41) zich. “Ik weet het nog zo goed omdat hij me wakker gemaakt heeft. Hij kwam me waarschuwen dat er een brand was in zijn keuken. Het was echt maar een klein brandje. Ik kon het zelf zien omdat de deur van zijn appartement open stond. Het zag er helemaal niet zo alarmerend uit.”

Maar het vuur verspreidde zich razendsnel. Op amper vijftien minuten tijd hadden de vlammen al de bovenste verdieping van het flatgebouw bereikt. Officieel is er al sprake van zeventien doden door het inferno. Maar vermoedelijk zal het dodentol nog zwaar oplopen, aangezien er nog tientallen mensen vermist zijn.

Volgens een dichte vriend kan Behailu moeilijk omgaan met het tragische incident. “Deze tragedie heeft hem volledig kapot gemaakt”, klinkt het. “Hij geeft zichzelf de schuld ook al kon hij er niks aan doen. Hij blijft het maar herhalen: er zijn zo veel mensen gestorven en daar kan ik niet mee leven.”

De man zou momenteel onderdak zoeken bij vrienden. Een woordvoerder van Scotland Yard - het hoofdbureau van de politie van Londen - heeft inmiddels bevestigd dat het onderzoek naar de brand nog volop aan de gang is.