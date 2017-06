Enorme rookpluim na ongeval op E40 nabij Herstal: vrachtwagen vol M&M’s gaat in de vlammen op

Op de E40 richting van Aken (Duitsland) veroorzaakt een brand ter hoogte van Herstal grote hinder. De vrachtwagen was geladen met M&M-snoepjes.

De eerste meldingen liepen kort voor de middag binnen. Over de omstandigheden van het ongeval is voorlopig niets bekend. Een ooggetuige vertelt aan RTL: “Er is eerst een grote ontploffing geweest, en dan een enorme rookpluim.”

De file groeit razendsnel aan, de wachttijd daar bedraagt intussen al ruim anderhalf uur.

Het vuur is intussen wel geblust. De vrachtwagen was geladen met M&M-snoepgoed. Helaas is alles door het vuur verteerd.