VN: ISIS gebruikt honderdduizend Iraakse burgers als menselijk schild

Islamitische Staat houdt duizenden Iraakse burgers gevangen in de historische binnenstad van Mosul om ze te gebruiken als menselijk schild. Het aantal overstijgt mogelijk de honderdduizend. Daarvoor waarschuwen de Verenigde Naties vrijdag.

De jihadisten van ISIS veroverden Mosul, de op twee na grootste stad van Irak, in 2014. Iraakse soldaten proberen al geruime tijd de stad te heroveren. Volgens Bruno Geddo, de vertegenwoordiger van de VN-vluchtelingenorganisatie in Irak, neemt de terreurorganisatie burger gevangen in gevechten buiten Mosul. Vervolgens worden de Irakezen meegenomen naar de stad en wacht hen een gruwelijk lot. “Mogelijk zijn er nog meer dan 100.000 burgers in de binnenstad”, zei Geddo in Geneve, zo meldt persbureau AFP. “We weten dat ISIS hen heeft meegenomen toen ze zich terugtrokken van gevechtslocaties. Deze burgers worden gewoonweg gebruikt als menselijk schild in de stad.”

De burgers in de regio leven “in een toenemende situatie van ellende en paniek”, aangezien er nagenoeg geen voedsel, water en elektriciteit meer te vinden is. “Ze zijn aan iedere kant omgeven door gevechten.” Verder proberen sluipschutters iedereen te doden die het gebied probeert te verlaten, voegde Geddo eraan toe. De weinigen die wisten te ontsnappen, zijn “zeer getraumatiseerd”.

Sinds de herovering van Mosul 9 maanden geleden begon, zijn circa 862.000 burgers de stad ontvlucht. Inmiddels zijn zo’n 195.000 personen teruggekeerd, voornamelijk omdat het oosten van de stad al bevrijd is door Iraakse troepen. Volgens Geddo heeft de VN aan 500.000 van de nog altijd gevluchte burgers hulp kunnen bieden.