Italiaans koppel belde thuisfront vanuit brandend appartement

Na de zware brand in de Grenfell Tower in Londen blijven tientallen mensen vermist. Het Italiaanse koppel Gloria Trevisan en Marco Gottardi overleefde de brand niet.

Gloria Trevisan en Marco Gottardi waren enkele maanden geleden naar Londen vertrokken om er werk te zoeken als architect. Het koppel vond een appartement op de 23ste verdieping van de Grenfell Tower en was meteen liefd op het fantastische uitzicht dat ze vanaf daar hadden. Vorige week nog postte ze een foto op Instagram.

#spettacolo ? A post shared by Gloria Trevisan (@glo_trevi) on Jun 6, 2017 at 11:36am PDT

In de nacht van dinsdag op woensdag belde het koppel verschillende keren met het thuisfront terwijl het vuur in het appartementsgebouw in alle hevigheid woedde.

Marco minimaliseerde in een eerste telefoontje met zijn ouders nog de gebeurtenissen, maar in een tweede telefoontje vertelde hij dat het appartement vol zwarte rook hing. Even later viel de verbinding weg.

Gloria belde om 3.00 uur met haar ouders. Volgens haar vader wilde het koppel naar beneden vluchten, maar belemmerde rook en vuur hun vluchtroute. Toen het koppel besefte dat het de brand wellicht niet zo overleven, nam Gloria afscheid van haar ouders. ‘Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan’, zei de vrouw tegen haar moeder.

Toch heeft niet iedereen de hoop opgegeven. ‘Ik heb geen nieuws, hun telefoons staan uit’, zegt een neef van Gottardi op Facebook. ‘Ik bid tot god dat ze veilig uit het gebouw zijn geraakt’, klinkt het.