11-jarige heldin zet babybroertje ter wereld nadat haar mama thuis plots begint te bevallen

Sarah Cox was al twee weken over tijd toen ze thuis in de badkamer plots begon te bevallen. De jonge mama uit South Wales riep haar elfjarige dochter om hulp en die zette wonderwel haar eigen broertje op de wereld.

Er was geen tijd te verliezen toen de bevalling van Sarah (30) begon. Haar water brak thuis, in de badkamer. In een dappere reflex belde haar dochtertje meteen het noodnummer, waarna de dokters haar instructies gaven om haar mama bij te staan. Maar tijd om te wachten op een ziekenwagen was er niet. Nauwelijks enkele minuten later kwam Shannons broertje al ter wereld.

“Ik was alleen thuis met de kinderen. Ik kreeg enkele weeën, maar het waren er niet echt hevige. Dan liet ik het bad vollopen en brak mijn water plots”, legt Sarah uit. De mama maakte Shannon wakker, de oudste van haar drie kinderen. “Ze belde de ziekenwagen en legde alles uit. De dokters vroegen of ik uit bad kon komen, maar dat lukte niet. Dus volgde ze alle instructies die ze door te telefoon meekreeg. Voordat ik het goed en wel besefte, was ik bevallen.”

Shannon haalde meteen wat handdoeken om de kleine baby in te wikkelen en bond zelfs de navelstreng af met een schoenveter. Daarna maakte ze de voordeur los om de ambulanciers binnen te laten.

“Ze deed het echt fantastisch, ze stelde geen vragen en ze ging er gewoon voor. Het ambulanceteam dat uiteindelijk arriveerde was ook fantastisch en ze prezen Shannon voor wat ze gedaan had. Ik denk niet dat ze zelf beseft hoe belangrijk haar moedige optreden was.”

Ook de ambulancier aan de andere kant van de lijn prijst Shannon voor de heldendaad die ze verrichtte. “Ze deed exact wat ik vroeg en liet me telkens weten hoe het met haar mama gesteld was. Plots was er veel tumult, maar de volgende die ik hoorde was haar mama die mij vertelde dat de baby gezond en wel geboren was.”