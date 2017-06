Er wacht Michel maanden revalideren, maar “mijn liefde voor motoren is te groot om niet meer rond te rijden”

Blankenberge - Een motard ontsnapte donderdagmiddag aan erger toen hij ten val kwam in de Karel Deswertlaan. Een wagen verliet een parking en kwam plots tot stilstand, waardoor Michel Kuhl (44) het voertuig niet meer kon ontwijken. Hij raakte de auto, werd de lucht in geslingerd en liep verschillende verwondingen op aan zijn rug. “Maar ik heb geen schrik om opnieuw op de motor te kruipen.”

Een motorongeval in de Karel Deswertlaan veroorzaakte donderdagmiddag even paniek. Toen Michel Kuhl (44) op zijn 38 jaar oude Yamaha motor de straat insloeg, kwam er plots een andere wagen van de parking van Brico de weg op. Kuhl kon de auto niet meer ontwijken en sloeg vol in de remmen.

Hij werd over de wagen geslingerd en smakte vervolgens neer tegen het asfalt.

“De auto kwam de baan op gereden van een parking. Om een onbekende reden stopte hij op de rijbaan. De motorrijder kon hem niet meer ontwijken, kwam ten val en schoof door tegen een geparkeerde camionette”, zegt Philip Denoyette van de lokale politie. Meteen bekommerden verschillende getuigen zich om de motard, die zich amper nog iets van het ongeval herinnert. Kuhl werd afgevoerd naar het AZ Zeno in Blankenberge, waar een barst in een ruggenwervel werd vastgesteld. Zijn ruggengraat is ook verschoven. Ten slotte heeft Kuhl schaafwonden op verschillende plaatsen.

De man beseft dat hij een goede engelbewaarder heeft. “Het kon veel erger afgelopen zijn. Ik droeg alle beschermende kleding en dat is mijn redding geweest”, vertelt Kuhl vanop zijn ziekenbed. “Je zou eens moeten weten hoe mijn helm eruitziet: helemaal kapot.”

Geen schrik

Kuhl rijdt al 24 jaar met de motor. Hij is een echte liefhebber. Nu gaat hij een revalidatie van minstens anderhalve maand tegemoet. Mogelijk langer. “Ik ben een havenarbeider, dus mijn rug is belangrijk. Ik zal enkele weken een korset moeten dragen. Nu valt de pijn mee door de morfine.”

De motor van de dokwerker werd getakeld en naar de garage gebracht. De schade valt op het eerste gezicht mee. Als hij niet meer te herstellen is, plant de man een nieuwe aan te kopen.

Schrik om opnieuw op de motor te kruipen, heeft hij niet. “In die 24 jaar dat ik met de motor rijd, is dit mijn eerste ongeval. Mijn liefde voor motoren is te groot om ineens niet meer rond te rijden. Als havenarbeider hoop ik alleen dat ik de komende weken ook een inkomen heb. Werken zal er alleszins een tijdje niet inzitten.”