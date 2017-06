In dit Vlaamse dorp stinkt het al weken naar rotte vis en het zal dit weekend alleen nog erger worden

Niel - De stank is werkelijk niet meer te harden in Niel, provincie Antwerpen. En het warme weer dat dit weekend wordt verwacht, zal het er zeker niet beter op maken. “Rotte vis, daarmee is het best te vergelijken”, zeggen omwonenden.

Niel, een dorp met ruim 9.000 inwoners aan de noordelijke rechteroever van de Rupel, staat in rep en roer. Al weken kunnen mensen amper buiten zitten omdat er een verschrikkelijk penetrante stank over het dorp hangt. Ze zijn nochtans een en ander gewoon daar aan de Rupel. Een paar jaar geleden zorgde een slibverwerkingsbedrijf geregeld voor geurhinder. Maar dat was van een ander kaliber. Al is de oorzaak wel dezelfde.

Alles begon enkele weken geleden toen slibverwerkingsbedrijf DEC in buurgemeente Puurs per schip een lading slib aangeleverd kreeg. Meteen doken de eerste klachten op. “Het was slecht slib”, liet het bedrijf weten en verontschuldigde zich.

“Die geurhinder was er in het begin niet constant. Dat was met vlagen. Afhankelijk van hoe de wind zat, werd de geur richting woonkernen gedreven. Donderdag is DEC op onze vraag begonnen met de opruiming van het slib. Maar we hebben de werken moeten laten stilleggen. De stank werd plots nog veel heviger. Mensen moesten letterlijk naar binnen vluchten en ramen en deuren gesloten houden om de stank buiten te houden. Rotte vis, daar kan je het het best mee vergelijken. Zo kan het echt niet meer verder”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open VLD).

DEC heeft intussen een verstuivingsinstallatie ingezet om de stank zoveel mogelijk te beperken en zal het slib zo snel mogelijk weghalen.

Dinsdag overleg

Maar daarvoor moet het minder warm worden en moet de wind uit de juiste richting komen.

Wij probeerden de sitemanager in Puurs vrijdag te contacteren, maar slaagden er niet om hem aan te lijn te kijgen.

Dinsdag is er op het gemeentehuis van Niel wel overleg tussen het gemeentebestuur en de directie van DEC.

“We willen een oplossing op korte en op lange termijn en willen ook overleg met de overheid omdat we ons nu in de steek gelaten voelen. De provincie levert op het industrieterrein van Puurs milieuvergunningne klasse 1 af. Maar als er problemen zijn, moet de lokale overheid het maar oplossen. Hetzelfde geldt voor de milieu-inspectie die er moet op toezien dat de bedrijven zich aan de regels houden. Maar als je ze nodig hebt, zijn ze niet of moeilijk bereikbaar”, zegt burgemeester De Vries.