Hij was in 2003 de eerste die zonder bescherming in de Niagarawatervallen dook. Dit jaar had hij minder geluk

In 2003 stuntte Kirk Jones door de eerste te zijn die ooit zonder bescherming de Niagarawatervallen in dook. Een gewaagde stunt die niet ongestraft bleef. Maar hij had zijn les nog niet geleerd, want in april dit jaar probeerde hij het opnieuw.

De nu 53-jarige Jones sprong op 19 april in een drie meter hoge opblaasbare bal van de Niagarawatervallen naar beneden.

Hij was het die in 2003 de eerste persoon ooit was die zonder enige vorm van bescherming, met heel gewone kleren aan, al eens naar beneden sprong. Bij de meer dan 50 meter diepe val brak de toen 40-jarige waaghals zijn ribben en kneusde hij zijn rug. Bovendien kreeg hij van de rechter ook een boete van bijna 3.000 dollar en werd hij levenslang uit Canada gebannen.

“Ik ben blij dat ik nog leef”, zei hij destijds toen hij de rechtbank verliet. “Ik zou ook willen vragen dat niemand ooit nog zo’n stunt onderneemt. Ik weet dat ik in de fout ben gegaan. Je zal mij nooit meer iets fouts zien doen aan de Niagarawatervallen.”

Het bleken holle woorden, want veertien jaar later waagde Jones zich dus opnieuw aan een soortgelijke stunt. De bal waarin hij ditmaal sprong, werd in april al teruggevonden en opgepikt door één van de toeristenbootjes. Begin deze maand werd bevestigd waar iedereen voor vreesde.

“Het lichaam van de man werd zo’n 20 kilometer van de Falls aangetroffen”, liet een politiebeambte weten. Hij bevestigde ook dat het om Kirk Jones ging, die in 2003 al een soortgelijke stunt uitvoerde.

Sinds Jones in 2003 zijn sprong uitvoerde, hebben maar drie anderen een sprong in de Niagarawatervallen overleefd. De meest recente gebeurde in 2012.