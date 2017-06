Vrouw wint 43 miljoen in casino, maar krijgt niet meer dan... een steak

Katrina Bookman uit New York kon haar geluk niet op toen ze op haar speelautomaat 42,9 miljoen dollar zag verschijnen. Maar haar winst draaide uit op een bittere teleurstelling. Volgens het casino was de machine namelijk stuk. In de plaats kreeg ze een maaltijd aangeboden.

Foto: Facebook

Toen Katrina Bookman zag dat ze tientallen miljoenen gewonnen had in het Resorts World Casino, nam ze dolgelukkig een selfie. “Ik kan het gevoel van winnen zelfs niet omschrijven”, zegt ze aan WABC. “Het was alsof mijn hele lichaam gevoelloos werd.”

Maar toen de alleenstaande moeder van vier kinderen haar geld de volgende dag ging ophalen, kreeg ze te horen dat ze “helemaal niks gewonnen had”. Volgens het casino was de winst onwettig omdat de speelautomaat fout afgesteld was. In de plaats kreeg ze een steakmaaltijd aangeboden.

“Toen we op de hoogte werden gebracht van de situatie, stelde het personeel vast dat het getal op de automaat het resultaat was van een technische storing. Dat werd later bevestigd door de New York Gaming Commission”, aldus een woordvoerder aan CNN.

Naar de rechtbank

Bookman weigerde volgens haar advocaat Alan Ripka haar ‘prijs’ en sindsdien probeert de man tevergeefs meer geld los te peuteren voor zijn cliënte. “Je kunt niet doen alsof een machine kapot is omdat je graag wil dat hij kapot is”, vertelde Ripka aan CNN. “Was de machine misschien slecht onderhouden?”

Hij vindt de excuses van het casino in kwestie ook ronduit “belachelijk” en diende afgelopen donderdag een klacht in. Ripka oppert dat het casino niet genoeg aandacht besteedt aan het onderhoud van hun machines en beschuldigt hen van nalatigheid.

Volgens haar advocaat kreeg Brookman ook te kampen met mentale problemen doordat ze plots veel geld verloor omdat ze “nooit de kans had om geld te winnen op de machine.” Ripka eist nu minstens 42,9 miljoen euro schadevergoeding van het casino, de beheerder én de maker van de slotmachine.