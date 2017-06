Grote verrassing in ‘Thuis’: vlak voor finaleweek komt Toon weer even piepen

Grote verrassing voor de Thuis-kijkers: in de aflevering van vrijdagavond kwam Toon, vertolkt door Bill Barberis, weer even in beeld. Toon kwam nog even afscheid nemen van Sam en hun dochtertje Hannah. Bovendien had hij op de Facebookpagina van de reeks nog een persoonlijke boodschap voor alle kijkers.

Dat het volgende week extra spannend zal worden, bewijst het voorfilmpje dat op het einde van de aflevering werd getoond.

Wat mogen de kijkers nog verwachten in aanloop naar de laatste dubbelaflevering op vrijdag 23 juni?

Marianne versus Mayra

Na de uitspraak van de rechter beseft Ann dat ze zich moet herpakken voor het welzijn van Sandrine en ze geeft haar leven een totaal nieuwe wending. Marianne heeft het er echter moeilijker mee en stapt naar Mayra; ze sluiten een deal. Maar al snel wordt duidelijk dat Mayra zich hier niet aan zal houden. Wat zal de reactie van Marianne zijn als ze merkt dat Mayra dubbel spel speelt?

Verovert Eddy opnieuw het hart van zijn Nancy?

Nu Eddy op vrije voeten is, heeft hij slechts één doel voor ogen en dat is zijn gezin terug voor zich winnen. Dat verloopt helaas niet van een leien dakje want niet alleen heeft Nancy haar hart verloren aan Dieter, maar Eddy kreeg een contactverbod opgelegd door Peter. Dan krijgt Eddy echter een gouden tip van Tamara en plots staat hij oog in oog met Nancy.

Het einde van de Kabouters?

De woelige tijd bij de Kabouters, eist zijn tol. Na het ontslag van Frank, verlaat nu Sam definitief het schip. Ze sluit het hoofdstuk af en niets of niemand kan haar op andere gedachten brengen. Waldek en Adil komen er alleen voor te staan. Alsof dat niet erg genoeg is, is de spanning tussen Frank en Waldek te snijden; zeker wanneer Frank te weten komt dat Simonne en Waldek elkaar nog gezien hebben. Zodra hij ontdekt dat Waldek een klacht tegen hem heeft ingediend, is het hek helemaal van de dam.

Vertelt Karin Steven de waarheid over Kobe?

Karin en Steven hebben elkaar nu echt gevonden en ook Tom deelt in het geluk want Karin loopt op kantoor op wolkjes. Toch volgt het besef dat er ook een donderwolk boven hun prille relatie hangt. Moet ze Steven vertellen dat Kobe zijn zoon is?

Zal Lowie slagen voor zijn examens?

De zorg voor z’n vader valt Lowie steeds zwaarder en dat begint ook een invloed te hebben op zijn studies. Hij kan zich nog amper concentreren en voor het eerst in zijn leven wil hij alles opgeven. Bob laat dat niet gebeuren en wordt zijn persoonlijke blokcoach. Hij moet zijn examens tot een goed einde brengen, maar zal dat ook lukken? Of gooien anderen roet in het eten?