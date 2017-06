Uren wachten op eten en zoektocht in springkasteel: "Sociale inspectie verpestte vaderdag”

Geraardsbergen / De Pinte - Een klant die met zijn familie deelnam aan een feestbrunch in domein Oudenberg in Geraardsbergen en de eigenaar van de zaak zijn misnoegd over de wijze waarop de Sociale Inspectie en de Belastingdienst zijn binnengevallen tijdens een vaderdagfeest. “Dit was pesterij. Klanten moesten uren wachten op hun eten en ze doorzochten zelfs het springkasteel waar de kinderen speelden.”

We begonnen al te denken dat ze een terrorist op het spoor waren, maar het bleek een controle Luc Dekimpe

Gewezen schepen en provincieraadslid Luc Dekimpe uit De Pinte had zich met zijn familie ingeschreven voor een middagbrunch op het kasteeldomein Oudenberg vlakbij De Muur in Geraardsbergen. “We waren tussen de middag aan het genieten van een aperitiefje toen plots een vijftiental politiemannen en ambtenaren het domein binnenviel”, vertelt Dekimpe.

“Enkele mannen drongen de keuken binnen, anderen omsingelden de toog. Een aantal personen in uniform speurde intussen de omgeving af en ging zelf tussen de kinderen op het springkasteel zoeken of zich daar niemand had verstopt. We begonnen al te denken dat ze een terrorist op het spoor waren, maar het bleek om een horecacontrole te gaan.”

Wachten op eten

“Intussen bleef een volle zaal klanten wachten op het eten want alle activiteiten in de keuken waren stilgelegd. Toen ik een controleur aansprak, werd ik botweg afgesnauwd. Pas in de loop van de namiddag kon het personeel weer aan de slag en het was al na 17 uur toen we onze brunch konden verorberen. Ik ben zeker niet tegen horecacontroles, maar die zouden moeten verlopen met respect voor de klanten.”

Eigenaar Alain Corneille van Kasteeldomein Oudenberg bevestigt het optreden van de controleurs dat hij ‘agressief’ noemt. “Ze verhinderden mijn kok Marcia ruim anderhalf uur om haar werk te doen en het zaalpersoneel moest werkloos blijven toekijken. Op een bepaald ogenblik ging de ploeg van vijftien man gewoon zitten vergaderen op het terras. Ik kan niet anders dan zoiets een regelrechte pesterij noemen.”

Wettelijke onzekerheid

“Ik kan de oorsprong van deze controle vermoeden. Er was lange tijd wettelijke onzekerheid over de noodzaak van een witte kassa met of zonder tafelbeheer in ons etablissement. Wij organiseren namelijk enkel privéfeesten op voorafgaande reservatie met goedgekeurde prijsoffertes. Er worden geen losse tafelconsumpties ingetikt. Pas na heel wat juridische discussies kwam er onlangs duidelijkheid en ik beschouw deze controle als een soort rancune, maar waarom dan geen simpele kassacontrole? Nu hebben ze ook nog alle personeelsleden uitvoerig en langdurig gescreend, maar die waren allemaal in orde.”

Kabinetsmedewerker Bavo De Mol van staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) voor Sociale Fraudebestrijding ontkent met klem dat controles worden aangestuurd vanuit rancuneuze ideeën. “Het is wel zo dat gecombineerde controles van sociale en fiscale aard enige tijd in beslag kunnen nemen. Het kabinet zal onderzoeken wat er precies gebeurd is in Geraardsbergen en in welke omstandigheden.”