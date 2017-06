Zes maanden een gratis shoppingdoos? Carrefour waarschuwt voor valse e-mails

Heel wat mensen ontvingen de afgelopen dagen een mail van Carrefour waarin hen een gratis shoppingdoos wordt beloofd. Alleen zit de waarheid iets anders in elkaar. Het gaat namelijk om een zoveelste geval van phishing, een vorm van internetfraude. “Nooit op klikken”, waarschuwt Carrefour-woordvoerder Baptiste Van Outryve aan Nieuwsblad.be.

Je zal het geluk maar hebben: nog nooit gaan shoppen in een Carrefour-supermarkt, en toch zes maanden lang een gratis shoppingdoos krijgen. Te mooi om waar te zijn? Dat is het ook.

Bij Carrefour weten ze dat ze de mails al enkele jaren in omloop zijn, helaas is het een strijd die ze maar moeilijk kunnen winnen. “Telkens we zo’n mail in handen krijgen, doen we aangifte bij de federale politie. Bovendien laten we hem altijd eens door de virusscanner gaan. Tot slot lichten we ook het kabinet van consumentenminister Kris Peeters in, dat vanuit de overheid bevoegd is om zich te buigen over deze problematiek”, zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste Van Outryve.

Niet klikken

Maar hoe zie je dan of zo’n mail al dan niet vals is? “Vaak kan je al zien aan het mailadres of de afzender betrouwbaar is”, weet Van Outryve. “Onze mailings worden verstuurd met een carrefour.com-adres. Mails die van een ander adres afkomstig zijn en toch ons logo gebruiken, zijn vals.”

Wie zo’n phishing-mail ontvangt, doet dus best maar één ding: er niet op klikken én de mail onmiddellijk verwijderen. Bovendien heeft Carrefour ook een speciale pagina online gezet, waarop een overzicht staat van een aantal frauduleuze afzenders en welke stappen je precies nog kan ondernemen tegen frauduleuze e-mails.

“Die pagina staat sinds een tweetal jaar online. Telkens wanneer we meldingen over phishingmails binnenkrijgen, geven we de pagina een update”, aldus nog van Outryve.