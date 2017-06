Vakantie Dit is het lievelingsdorpje van de Fransen

De Franse zender France 2 ging dit jaar opnieuw op zoek naar het meest geliefde dorpje in Frankrijk. De Fransen brachten hun stem uit en 'Le Village Préfére des Français' is dit jaar Kaysersberg geworden, een klein dorpje in de Elzas vol vakwerkhuizen, kasseien en groen. Vorig jaar won Rochefort-en-Terre in Bretagne nog de eerste prijs.