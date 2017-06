Vlaamse boyband ‘Bandits’ houdt het voor bekeken

Na de zomer houdt de Vlaamse boyband ‘Bandits’ op te bestaan. Dat hebben de bandleden aangekondigd op hun Facebookpagina. “We beseffen heel goed dat dit voor velen een donderslag bij heldere hemel is, maar weet dat wij er heel hard en heel lang over hebben nagedacht”, klinkt bij de vier.

“We hebben unaniem beslist om na de zomer een punt te zetten achter Bandits”, vertelt frontman Jasper Publie. “In de afgelopen zes jaar hebben we ontzettend veel mooie ervaringen opgedaan en vriendschappen voor het leven gesloten, maar nu iedereen in een andere fase van z’n leven zit voelen we dat dit het juiste moment is om dit project stop te zetten.”

Bandits werd in 2011 opgericht, vier jaar nadat de bandleden onder de naam Gizonband voor het eerst samen op een podium stonden. Hun eerste optreden was op Pennenzakkenrock en al snel werden ze erg populair bij jonge publiek. De groep had ook een tijdje een eigen realityreeks op kinderzender VTMKZOOM. De groep gaat de geplande reeks zomerconcerten nog afwerken, maar het wordt dus meteen ook hun afscheidstournee.