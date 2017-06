Britse koningin stuurt sombere verjaardagsboodschap de wereld in

“Waar is dat feestje?” was zaterdag niet bepaald de boodschap die de 91-jarige Britse koningin Elizabeth II zaterdag naar aanleiding van haar 91ste verjaardag de wereld heeft ingestuurd.

“Vandaag is traditioneel een dag om te vieren. Maar dit jaar is het evenwel moeilijk te ontkomen aan de zeer sombere stemming in het land”, zei de monarch.

“In de voorbije maanden heeft het land een opeenvolging van tragedies meegemaakt”, legde de koningin uit. Ze doelde daarmee op de brand in een Londense woontoren woensdag, en een reeks aanslagen, waaronder het bloedbad in Manchester. Het Britse staatshoofd zei bij haar bezoeken aan slachtoffers in Manchester en Londen “diep onder de indruk te zijn gekomen van de onmiddellijke bereidheid van mensen om mensen in nood te helpen”.

Minuut stilte

Het Verenigd Koninkrijk “is op de proef gesteld maar is, geconfronteerd met tegenspoed, standvastig gebleven. Verenigd in ons verdriet, zijn wij als gelijken vastberaden om zonder vrees of zonder voorkeur hen te steunen die hun leven, dat zo vreselijk door verwondingen en verlies is getroffen, opnieuw opbouwen”, zei Elizabeth II.

Eigenlijk verjaart de koningin op 21 april. Maar haar officiële verjaardagsfeest is de tweede zaterdag van juni.

Daarbij hoort ook een militaire parade, de “Trooping the Colour”. Daarbij is zaterdag een minuut stilte gehouden als eerbetoon aan de slachtoffers van de appartementsbrand.