Kroatische middenvelder op weg naar Standard (ondanks ultiem offensief van AA Gent)

Franko Andrijaševic lijkt op weg naar Standard. De Kroatische middenvelder van Rijeka was al lang gegeerd door de Rouches, maar ook AA Gent was na het mislopen van Sven Kums mee in de dans gesprongen voor de speler. De Buffalo's probeerden Andrijaševic vandaag nog te overtuigen met een privéjet en een verhoogde transfersom, maar de speler lijkt zijn belofte aan Standard te zullen houden en een contract bij de Rouches te zullen ondertekenen.

Andrijaševic stapte vandaag wel degelijk op het vliegtuig, maar koos niet voor de privé-jet die AA Gent-voorzitter Ivan De Witte wilde sturen om de speler te imponeren. De Kroaat zal zonder ongelukken dus vandaag nog een contract voor 5 jaar ondertekenen bij Standard. Hij zal in Luik een jaarloon van 600.000 euro verdienen.

Standard betaalt 3,2 miljoen euro aan Rijeka. Dat is een flink pak minder dan de oorspronkelijke vraagprijs van 4,5 miljoen euro, die te hoog leek voor Standard. Zeker aangezien Dinamo Zagreb, de vorige club van Andrijaševic, recht heeft op de helft van de transfersom, en betalen in schuiven bijgevolg geen optie was voor de Kroaten.

AA Gent probeert echter alsnog stokken in de wielen te steken van de Rouches: de Buffalo's hebben bij Rijeka hun bod verhoogd naar 4,2 miljoen euro, een miljoen meer dan het bod van Standard.