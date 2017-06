Spectaculair geval van verkeersagressie had veel erger kunnen aflopen

Antwerpen - Een spectaculair geval van verkeersagressie tussen een taxi en een bestelwagen, dat vrijdagnacht plaatsvond op Linkeroever, is zonder al te veel kleerscheuren geëindigd. Eén van de daders pleegde na het incident wel vluchtmisdrijf.

Een taxi werd vrijdagnacht iets voor 1 uur in de Waaslandtunnel aangereden door een Ford Transit bestelwagen.

Daarop stak de Ford de taxi voorbij en ging hard in de remmen, waarop de taxichauffeur naar links uitweek om een aanrijding te vermijden. Toen de taxi zich even later tot naast de bestelwagen liet zakken, reed die opzij en raakte de taxi in de rechterflank.

Beide voertuigen stopten uiteindelijk op de Charles De Costerlaan. Daar wou de 36-jarige taxichauffeur uit Lier weten wat de bestuurder van de camionette bezielde. Maar die reed plots naar voor, waardoor de taxichauffeur de motorkap moest vastgrijpen om niet overreden te worden. Vervolgens reed de Ford Transit een heel stuk verder met de taxichauffeur op de motorkap.

Vluchtmisdrijf

Uiteindelijk kon de man veilig ontkomen toen een vriend van hem, die in de taxi zat, met het voertuig de snelheid van de bestelwagen kon minderen. Daarna reed de Ford Transit tegen hoge snelheid weg, in de richting van de E34.

De taxichauffeur raakte tijdens de schermutseling niet gewond, zijn wagen liep wel wat schade op. De bestuurder van de Ford Transit, met Nederlandse nummerplaat, wordt momenteel opgespoord.