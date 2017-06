Gigantische asielkat moest dringend op dieet, maar vond nieuwe baasjes die hem dagelijks laten sporten

Deze reusachtige kat moet niet onderdoen voor een leeuwenwelpje en woog maar liefst 16 kilogram toen hij werd binnen gebracht in een asiel in de Amerikaanse staat Washington. Symba de kat was op zoek naar een nieuw baasje, maar moest eerst dringend op dieet worden gezet. Al het harde werk wierp echter z’n vruchten af, vrijdag werd de stevige kater geadopteerd.

De medewerkers van de Humane Rescue Alliance (HRA) in Washington D.C. konden hun ogen niet geloven toen de 6-jarige Symba werd binnengebracht en op de weegschaal stond. Met zijn 16 kilogram woog het beest meer dan een leeuwenwelp en hij moest dus dringend op dieet worden gezet. “Ons personeel heeft al veel meegemaakt”, schreef HRA bij de video waarmee ze de kat introduceerden op sociale media. “Maar we zagen nog nooit een kat van 16 kilogram!”

Het personeel van het asiel was ervan overtuigd dat Symba zich veel comfortabeler zou voelen met een maatje minder, dus verloren ze geen tijd en maakten ze een fitnessprogramma voor de zwaarlijvige kat.

Gezonde levensstijl

Het asiel was op zoek naar een nieuw baasje voor Symba en hoopte iemand te vinden die de kat wil helpen met zijn gezonde levensstijl en de dagelijkse turnoefeningen om vet te verbranden. Volgens zijn online biografie is de gigantische kater “een rustige kerel die op zoek is naar een nieuwe thuis om hem op te beuren”. De nieuwsgierige en speelse Symba is “volwassen, maar met talloze mooie jaren in het vooruitzicht”, aldus het asiel.

Afgelopen vrijdag meldde het dierenasiel dat dankzij de druk bekeken video van de zwaarlijvige kat en alle steun die ze ontvingen, er een liefhebbende familie was gevonden die hem in huis wilde nemen. Zijn nieuwe baasjes zijn toegewijd om Symba terug gezond te laten worden door zijn huidige dieet en fitnessprogramma verder te zetten. En belangrijker: ze zullen hem alle liefde en aandacht geven zodat hij ten volle kan genieten van zijn negen levens.

Ontmoet hier de nieuwe baasjes van Symba: