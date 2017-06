FOD Volksgezondheid overweegt klacht tegen Ad Fundum Cam op Graspop: “Dit is geen sfeer scheppen, dit is alleen aanzetten tot drinken”

Dessel - Zodra je in beeld komt, je pintje in één teug leegdrinken. Dat is het principe van de Ad Fundum Cam op het Desselse metalfestival Graspop. De beelden worden vaak erg enthousiast onthaald door de aanwezige festivalgangers, maar niet iedereen is even opgezet met het initiatief. Bij de FOD Volksgezondheid overwegen ze zelfs om een klacht in te dienen.

Een Kiss Cam kent u ongetwijfeld al vanuit de sportwereld. Zodra iemand uit het publiek van een sportwedstrijd in beeld gebracht wordt, “moet” hij of zij de man of vrouw in het zitje naast zich kussen. Bij Graspop geven ze er dit jaar een iets andere draai aan met de Ad Fundum Cam. Wie gefilmd wordt, moet zijn of haar pintje in één keer leegdrinken. En dat terwijl iedereen toekijkt, want alles wordt getoond op de grote schermen naast het podium. Beelden die vaak op luid applaus en gejuich worden onthaald door de andere toeschouwers.

Maar toch is niet iedereen fan van de Ad Fundum Cam. “Sfeer scheppen? Dat is geen sfeer scheppen, dat is alleen maar aanzetten tot overmatig alcoholgebruik”, aldus Paul Van Den Meerssche van de FOD Volksgezondheid. “Zolang de deelnemers boven de zestien jaar zijn, is er qua wetgeving geen enkel probleem. Maar op een festival lopen er natuurlijk heel wat minderjarigen rond. En is de gefilmde wel zestien? Dat kan de organisatie volgens ons niet zeker weten. Wij overwegen om een klacht in te dienen.”

Die klacht zou dan terechtkomen bij de Jury voor Ethische Praktijken, kortweg JEP, de reclamewaakhond die bekijkt of reclameboodschappen in overeenstemming zijn met de regels in verband met reclame-ethiek. Zo is het in ons land verboden om alcohol te promoten bij minderjarigen.

We hebben contact opgenomen met de organisatie van Graspop, maar kregen voorlopig geen gehoor.