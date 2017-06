Exclusief: achter de schermen van de gevangenis-moestuin van Wortel

Wil je een heel leven gelukkig zijn, word dan tuinier, luidt het gezegde. Dat is makkelijk gezegd, maar minder makkelijk gedaan, ­zeker als je gedetineerde bent en je leven zich afspeelt tussen vier gevangenismuren. Toch gaven ze het een kans in de peniten­tiaire inrichting van Wortel: ­­ge­detineerden mogen er sinds kort hun groene vingers ­laten zien in wat een van de eerste gevangenis-moes­tuinen van België is. Wij kregen een unieke blik ­achter de schermen. “Even alles uit het verleden vergeten, en iets positiefs doen groeien. Dat doet zo’n deugd.”