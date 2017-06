Chaos rond gegraai in hoofdstad wordt alleen maar groter

De nieuwe Brusselse burgemeester, Philippe Close (PS), gaf gisteren een kadaster van mandaten in de stedelijke vzw’s vrij, met daarbij ook hoeveel die opleveren. Foto: BART DEWAELE

Brussel - De pogingen van het Brusselse stadsbestuur om iets te doen aan het kluwen van postjes en vergoedingen, draait voorlopig averechts uit. Het stadsbestuur blijkt zelf niet eens te weten wie waar hoeveel verdient. De chaos rond het gegraai wordt met de dag groter.

De nieuwe Brusselse burgemeester, Philippe Close (PS), gaf gisteren een kadaster van mandaten in de stedelijke vzw’s vrij, met daarbij ook hoeveel die opleveren. Of vermoedelijk opleveren, want precieze cijfers blijkt het stadsbestuur daarvan niet te hebben.

Meer nog: de lijst bleek gisteren nogal wat fouten te bevatten. Zo werden aan Joëlle Milquet (PS), die gemeenteraadslid is in Brussel, twee betaalde mandaten toegeschreven die ze nooit heeft gehad. Hetzelfde lot onderging de vroegere kabinetschef van de afgetreden SP.A-schepen Ans Persoons.

Manifeste fouten

“Het wekt weinig vertrouwen dat die lijst manifeste fouten bevat”, zei SP.A-voorzitter John Crombez gisteren. Hij herhaalt zijn oproep aan de Vlaamse partijvoorzitters om samen aan tafel te zitten en een hele reeks structuren en mandaten te schrappen. Tegelijk wil hij alle zitpenningen bevriezen die de Brusselse vzw’s uitbetalen.

Dat leidde gisteren tot een zware uitval van N-VA-voorzitter Bart De Wever: in VTM Nieuws zei die dat SP.A de graaicultuur in het Brusselse mee heeft georganiseerd. “Sinds ik twee jaar geleden voorzitter werd, heb ik ingegrepen waar nodig op dit gebied”, verdedigt Crombez zich evenwel.

Voor 180.000 inwoners blijkt Brussel zowat 1.400 postjes in vzw’s te hebben. Daar komen nog mandaten bij in privé-instellingen als Samusocial en in intercommunales. Vooral de Brusselse ziekenhuizen blijken een stevige bron van inkomen voor PS-, maar ook MR-politici.