“Beyoncé is dinsdag bevallen”

Als we de geruchtenmolen mogen geloven, is Beyoncé dinsdag in een ziekenhuis in Los Angeles bevallen van haar tweeling. Dat melden de websites E en US Magazine.

Jay-Z en Blue Ivy (5) zouden dinsdag gespot zijn in het ziekenhuis. Het geslacht van de tweeling is nog niet geweten. Wel zagen getuige afgelopen vrijdag een vrouw wandelen met een boeket roze, paarse en blauwe bloemen, samen met twee grote babyvoeten. Ook zou ze twee ballonnen bij zich gedragen hebben waarop ‘Baby Boy’ en ‘Baby Girl’ geschreven stond.

Op het kaartje dat bij de bloemen zat, zouden bovendien de initialen “B+J” geschreven zijn: Beyoncé en Jay Z.

Maar een officiële bevestiging is er dus nog niet.

Beyoncé (35) kondigde in februari aan dat zij en haar man Jay Z (47) een tweeling verwachtten. “We willen onze liefde en ons geluk delen”, klonk het toen via Instagram. Het eerste dochtertje van de 35-jarige zangeres en haar echtgenoot Jay Z, Blue Ivy, zal er nu dus twee broertjes of zusjes (of een broertje en een zusje) bij krijgen.