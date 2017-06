Weyts: “Europese Commissie brengt onze frietcultuur in gevaar”

De Europese Commissie wil acrylamide in ons voedsel terugdringen, een stof die bij hoge concentratie schadelijk kan zijn. Maar volgens Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) kan die nieuwe maatregel onze frietcultuur in gevaar brengen. Dat schrijft de krant De Zondag.

Door de nieuwe maatregel zouden frituristen voortaan verplicht zijn om hun aardappelen te blancheren (koken en wit maken, red.). Minister Weyts vreest dat daarmee de authentieke smaak van onze frieten verloren zal gaan.

“Onze frietjes danken hun smaak aan het vakmanschap van de frituristen die de frietjes rauw bakken en vervolgens nog eens afbakken. Ik begrijp dat men buiten ons land een andere cultuur kent, met voorgebakken, geblancheerde en/of diepvriesfrieten. Maar wij hebben en eigen culinaire traditie. Het zou zonde zijn als de Europese Unie die zou verbieden.”

Weyts schreef alvast een brief aan Vytenis Andriukaitis, de Litouwse eurocommissaris, bevoegd voor voedselveiligheid, om zijn bezorgdheid te uiten over de nieuwe maatregel. Toch geeft de minister mee dat hij de strijd tegen de schadelijke volledig steunt. “Al is het ook belangrijk om bedachtzaam te werk te gaan en geen maatregelen te nemen die onbedoelde en verregaande gevolgen hebben voor onze rijke gastronomische traditie.