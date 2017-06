Iedereen wil een foto in deze felroze huizen

Instagram barst van de foto's genomen in drie felroze geschilderde huizen in Los Angeles. De huizen worden eigenlijk afgebroken, maar voor de werken aanvangen werden 'The Pink Houses' door een artiest knalroze geschilderd. Iedereen wil nu een foto in een van de huizen, tot groot ongenoegen van de buren.

De drie huizen in Los Angeles maken binnenkort plaats voor een groot appartementsblok. Voor de werken aanvangen en terwijl de huizen leegstaan, werden ze in het knalroze geschilderd. Het is een stunt van de projectontwikkelaar. Zo wil hij vandalenstreken in de leegstaande huizen vermijden en de dialoog met de buurt aangaan.

'The Pink Houses' werden geschilderd door kunstenaar Matty Mo die liever 'The Most Famous Artist' wordt genoemd, en tijdens de werken sloeg hij geen plekje over. Zelfs het groen rond de huizen kreeg een laagje roze verf.

"Het is een experiment en ik wil dat het knalroze de tongen losmaakt over public art, samenleving, wonen en dat het mensen in beweging zet", aldus de artiest.

En dat doet het project wel degelijk. Iedereen wil een foto in een van de roze huizen en Instagram barst van de roze foto's. Tot groot ongenoegen van de buren die de meer dan duizend bezoekers op één week tijd liever zien gaan dan komen.

Er doen dan ook al geruchten de ronde dat de huizen binnenkort opnieuw een laag verf zouden krijgen, in een iets minder opvallende kleur dit keer.

