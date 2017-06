Topclubs in de rij voor Ronaldo, Verratti wil weg bij PSG en Arsenal wil Genk-speler

Cristiano Ronaldo zou Real Madrid willen verlaten en dus duiken er geïnteresseerde ploegen op. Manchester United wil hem terug naar het oude nest halen, maar ook PSG en stadsrivaal City liggen op de loer. Pep Guardiola wil overigens ook Dani Alves weghalen in Turijn. Genk-middenvelder Sander Berge kan dan weer rekenen op interesse van The Gunners.

Topclubs staan in de rij voor Ronaldo

Het sloeg in als een bom: Cristiano Ronaldo zou aan Real Madrid hebben laten weten dat hij wil vertrekken. Dat heeft vooral te maken met de dreigende problemen met het Spaanse gerecht, dat hem verdenkt van belastingontduiking. De Koninklijke wil zijn Portugese vedette nog op andere gedachten brengen, maar de vermogende clubs staan al in de rij om Ronaldo weg te halen. Zo meldt Daily Mail dat PSG al op de dag van de Champions League-finale een ontmoeting had met makelaar Jorge Mendes.

Volgens Don Balon wil Pep Guardiola de topschutter aller tijden in de Champions League graag naar het Etihad Stadium halen. Opvallend, want de Spanjaard was lang trainer van Barcelona en Lionel Messi. Maar de coach beseft dat dit een zeldzame opportuniteit zou kunnen zijn om een wereldspeler met een echte winnaarsmentaliteit aan zijn selectie toe te voegen. Tot slot is er ook ex-ploeg Manchester United, dat zijn verloren zoon naar Old Trafford wil brengen. The Sun meent dat The Red Devils maar liefst 206 miljoen euro plus David De Gea over heeft om zowel Ronaldo als ploegmaat Alvaro Morata te strikken.

Guardiola wil hereniging met Dani Alves

De 34-jarige Alves werd vorig zomer naar de uitgang geduwd bij Barcelona, maar bewees bij Juventus dat hij nog steeds bij de beste rechtsachter in de wereld hoort. In Turijn maakte hij indruk op de rechterflank en hij loodste De Oude Dame naar de dubbel in Italië. In de Champions League-finale bleek Real Madrid wel te sterk. Maar mogelijk blijft zijn verblijf in de Seria A beperkt tot één seizoen, want Guardiola wil de Braziliaan naar Manchester City halen. De twee werkten succesvol samen bij Barcelona. Onder meer The Guardian en Corriere dello Sport weten dat beide partijen dicht bij een akkoord staan. De interesse in Alves, die zeven miljoen euro moet kosten, wil overigens niet zeggen dat Spurs-back Kyle Walker uit beeld is.

Foto: Photo News

Barcelona gaat aan tafel voor Verratti

PSG schakelde in de kwartfinale van de Champions League-finale bijna Barcelona uit, maar na de 4-0 zege in de heenmatch volgde een onwaarschijnlijke 6-1 in de return. Wie in de heenmatch een onuitwisbare indruk maakte, was Marco Verratti. De 24-jarige Italiaan domineerde op het middenveld en verdeelde het spel. Dat zagen ze ook bij de blaugrana en Barça zou Verratti willen wegplukken in Parijs. De Catalanen hebben dan ook officieel contact opgenomen met PSG, aldus Gazzetta dello Sport. Het beloven echter zware onderhandelingen te worden, want de Parijzenaars willen de middenvelder liever niet verkopen. Maar volgens de Italiaanse krant heeft Verratti laten weten aan zijn club dat hij niet terugkeert naar Parijs. Overigens zou Rakitic vertrekken in Camp Nou als de deal in orde komt, Juventus is alvast geïnteresseerd.

Keeperscarrousel met De Gea en Donnarumma?

AC Milan lijkt afscheid te gaan nemen van doelman Gianluigi Donnarumma. De 18-jarige goalie, die al op zijn zestiende eerste doelman werd, wil zijn contract niet verlengen. De huidige verbintenis loopt na volgend seizoen af en dus dringt een verkoop zich op. Zo wordt Real Madrid genoemd, waar voorzitter Florentino Perez een klinkende naam wilt in de plaats van Keylor Navas. Maar de eerste keuze is daar nog steeds David De Gea. Volgens Diariogol zou dat wel eens kunnen beteken dat er een kleine carrousel op gang komt. Makelaar Raiola, die de belangen van Donnarumma behartigt, heeft goede contacten bij Manchester United. Als de Engelsen De Gea zouden verkopen aan Real, zou de Italiaanse goalie diens plek moeten innemen op Old Trafford.

Foto: Photo News

Arsenal wil Sander Berge

Genk haalde in januari Sander Berge naar de Luminus Arena om het vertrek van Wilfred Ndidi op te vangen. Dat liep uitstekend, want de 19-jarige Noor ontpopte zich meteen tot een sterkhouder. Er is dan ook veel interesse, Monaco en Sevilla werden al genoemd. Maar volgens The Sun wil ook Arsenal zich versterken met Berge. The Gunners scouten de middenvelder al maanden, de kostprijs van ca. 20 miljoen euro is geen probleem.

Foto: AFP

Liverpool mikt hoog

The Reds hebben hun zinnen gezet op Mo Salah, maar AS Roma wil boter bij de vis. De club van Radja Nainggolan weigerde al een bod van meer dan 30 miljoen euro, maar verwacht volgens Sky Sports dat Liverpool zijn bod gaat verhogen. Salah kon in het verleden niet doorbreken bij Chelsea, maar ontbolsterde helemaal in de Serie A. Daarnaast wil het ook Benjamin Mendy aantrekken, maar de linksback van Monaco is ook gegeerd door Manchester City. Hij moet 45 miljoen euro kosten.

Een ander target zou Emre Mor zijn. Jürgen Klopp is al langer fan van de 19-jarige Turk, die niet tevreden was met zijn speelminuten afgelopen seizoen. Hij wil vaker aan de bak komen en volgens zijn manager Muzzi Ozcan staat Dortmund open voor een uitleenbeurt. Dat verklaarde hij aan ​Turkish-Football.

Ook PSG denkt aan Juan Cuadrado

De Colombiaanse winger van Juventus heeft een indrukwekkend rijtje topclubs achter zich aanzitten. Arsenal zag volgens The Sun al een bod van 20 miljoen euro geweigerd worden en ook Tottenham heeft hem in het vizier. Volgens Calciomercato is ook PSG geïnteresseerd in zijn diensten. Cuadrado zou 30 miljoen euro moeten kosten. Om een eventueel vertrek op te vangen wordt Douglas Costa (Bayern München) genoemd.