Ciman en Lamah kunnen niet winnen in MLS, geschorste Van Damme ziet zijn ploeg gelijkspelen

Brussel - Laurent Ciman (Montréal Impact) en Roland Lamah (FC Dallas) hebben zaterdagnacht op de zestiende speeldag van de Major League of Soccer (MLS) allemaal gelijkgespeeld met hun club. Ciman en Montréal Impact speelden 3-3 gelijk bij Orlando City, terwijl Lamah en Dallas de Vancouver Whitecaps op een 1-1 puntendeling hielden. Ook LA Galaxy, zonder Jelle Van Damme, moest tevreden zijn met een puntendeling.

Voor Montréal Impact was het gelijkspel bij Orlando zuur. Na goals van Dzemaili (16’) en Piatti (58’ en 59’) stonden de bezoekers lange tijd met 2-3 voor. Vier minuten in blessuretijd hield Spector echter alsnog een punt thuis voor de thuisploeg. Ciman speelde de hele partij bij de bezoekers. Montréal Impact blijft zo negende (op twaalf teams) in de Eastern Conference, Orlando City staat vierde.

Roland Lamah speelde 68 minuten bij Dallas, dat een 1-1 gelijkspel moest toestaan bij Vancouver Whitecaps. Toen Lamah gewisseld werd, stonden de bezoekers nog 0-1 voor door een goal van Urruti (52’), maar Techera maakte een kwartier voor tijd gelijk. Dallas blijft zo vierde in de Western Conference, Vancouver is vijfde.

LA Galaxy ten slotte speelde zonder zijn geschorste kapitein Jelle Van Damme eveneens gelijk. Thuis tegen Houston Dynamo werd het 2-2.