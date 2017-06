Hij liet Valentin (18) urine drinken om hem nadien te vermoorden. Nu wil Loick (21) met een enkelband naar huis

De vier meerderjarige verdachten die een 18-jarige gehandicapte zwaar hebben mishandeld en daarna lieten verdrinken in de Maas, zijn vrijdag voor de raadkamer verschenen. Eén van hen, Loick Masson, heeft daar gevraagd of hij zijn straf onder elektronisch toezicht thuis mocht uitzitten.

Het viertal, Dorian Daniels (20), Alexandre Hart (19), Belinda Donnay (21) en Loick Masson (21) , zit officieel vast op verdenking van moord op 18-jarige Valentin Vemeesch, een jongen met een mentale achterstand uit Wanze bij Luik.

Valentin werd op 27 maart geslagen, met sigaretten verbrand, hij moest urine drinken en werd seksueel vernederd. Zo werden zijn genitaliën verbrand met een aansteker. Nadien gooide het viertal hem in de Maas, met de handen op de rug gebonden.

Drie van de vier verdachten zitten opgesloten in de gevangenis van Lantin, de vierde zit vast in Huy. Eén van de daders, Loick Masson, heeft afgelopen vrijdag gevraagd of hij in afwachting van het proces zijn celstraf thuis mag doorbrengen met een elektronische enkelband. Een verzoek dat de raadkamer niet heeft ingewilligd.

Volgende week vindt een reconstructie plaats en die zal uitzonderlijk twee dagen duren. De daders blijven intussen de schuld in elkaars schoenen schuiven.

