Prachtig! Suarez helpt 2-jarige jongetje om zijn idool Messi te ontmoeten

Luis Suarez heeft zijn groot hart laten zien op vakantie in Ibiza. De Uruguayaanse spits heeft een 2-jarig jongetje de dag van zijn leven bezorgd door hem te helpen zijn idool Lionel Messi te ontmoeten. Suarez was samen met Messi en Fabregas op vakantie op het Spaanse eiland.

James Wallace en Alex Burke, een koppel uit Liverpool, gaven elkaar eerder deze week het ja-woord op Ibiza. Het koppel genoot aansluitend meteen van een eerste deel van hun huwelijksreis en zag plots het trio van Barcelona zitten op restaurant. “Mijn tweejarige zoon Blake is zot van Messi, dus we moesten wel naar hun toegaan”, aldus vader James aan Liverpool Echo. Messi leek in eerste instantie niet veel zin te hebben in een ontmoeting, maar Suarez hoorde het gesprek en overhaalde zijn Argentijns ploegmaat. “Het is oké, ze zijn van Liverpool”, riep hij Messi toe, die zich plots wel openstelde.

Foto: Liverpool Echo

“Hij liet Blake even op zijn schoot zitten. Het was ook grappig toen mijn nichtje Eliza begon te wenen toen ze op de schoot van Suarez zat”, aldus de vader. Die blijkt overigens een fan te zijn van ... Everton. “Ik moest Suarez niet hebben toen hij voor Liverpool speelde, maar ik ben een grote fan nu hij bij Barça zit. Voor mij is hij de beste spits ter wereld. “

Foto: Liverpool Echo

Het verhaal wordt zowaar nog straffer wanneer zijn echtgenote verklapt hoe ze in het restaurant terecht kwamen. “Ik ben bevriend met Coleen Rooney (echtgenote van Man Utd-speler Wayne, red.). Ik had haar gevraagd of zij nog leuke adresjes wist, en ze gaf me de naam van dat restaurant aan het strand door.”