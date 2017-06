Minuut stilte op Confederations Cup voor Portugese doden

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Portugal en Mexico op de Confederations Cup wordt zondag een minuut stilte gehouden. De Portugese voetbalbond heeft daarom gevraagd, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bosbranden in de gemeente Pedrógão Grande, die al zeker 57 mensen het leven hebben gekost. “Op deze trieste dag leven we mee met de nabestaanden van alle slachtoffers”, meldde de bond zondag in een verklaring, waar de namen van alle spelers onder staan.

De wedstrijd tussen Europees kampioen Portugal en Noord-Amerikaans kampioen Mexico begint zondag om 17.00 uur Belgische tijd. Cristiano Ronaldo en zijn ploeggenoten zullen ook allemaal rouwbanden dragen. Ze hebben afgesproken geld te doneren aan de families van de slachtoffers.

De Duitse voetballers spelen maandag in Sotsji tijdens de wedstrijd tegen Australië ook met rouwbanden, als eerbetoon aan de overleden ex-bondskanselier Helmut Kohl.

Lees ook:Minstens 57 doden en 60 gewonden bij hevige bosbranden in Portugal

Duitsers met rouwband

De spelers van de Mannschaft zullen maandag in hun eerste wedstrijd van Confederations Cup tegen Australië een zwarte rouwband dragen. Dat maakte de Duitse Voetbalbond (DFB) zondag bekend. Ze doen dit ter nagedachtenis van Helmut Kohl, Duits bondskanselier tussen 1982 en 1998, die vrijdag op 87-jarige leeftijd overleed.

De Duitse beloftenploeg, die momenteel aan de slag is op het EK in Tsjechië, zal zondag in haar partij tegen Polen ook een rouwband dragen.

“Helmut Kohl was een erelid van de DFB en heeft bijgedragen tot een betere relatie tussen Duitsland en Rusland”, laat DFB-voorzitter Reinhard Grindel weten. De Confederations Cup gaat door in Rusland. “Kohl was altijd een grote voetbalfanaat en steunde het team met heel zijn hart. We zullen zijn werk nooit vergeten. Dankzij hem kunnen teams uit Erfurt en Münster, en München en Leipzig tegen elkaar voetballen.”