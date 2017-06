Weergaloos! Real Madrid-speler steelt de show op EK U21 met fenomenale hattrick

Marco Asensio scoorde begin deze maand nog in de Champions League-finale, maar is op dit moment aan de slag op het EK U21. Met Spanje had hij zaterdag geen kind aan Macedonië, dat met 5-0 werd ingeblikt. De aanvallende middenvelder was zonder twijfel de Man van de Match. Asensio, die een Nederlandse moeder heeft, maakte met een weergaloze hattrick het verschil. Tot driemaal toe knalde hij het leer heerlijk in de bovenhoek.