Ze bieden een dakloze vrouw hun extra kamer aan, maar dat is niet naar de zin van het hotelpersoneel

Chris Slater (32) en zijn vriend Dale genoten vrijdag van hun uitgangsavond in het Britse Birmingham, toen ze in een pizzarestaurant aan de praat raakten met een dakloze vrouw. Ze boden haar een pizza aan en vonden het zo sneu dat ze de nacht op straat moest doorbrengen, dat ze haar hun extra kamer aanboden in het Hilton-hotel waar ze verbleven. Alleen was dat niet naar de zin van het hotelpersoneel.

Toen de twee mannen met de vrouw de hotellobby binnenkwamen, werd haar de toegang geweigerd. Slater begreep niet wat het probleem was, want de extra kamer van bijna 70 euro was op voorhand al betaald.

“Het is walgelijk”, reageert hij bij The Sun. “We hadden een fijne avond en kwamen haar tegen. We leerden haar kennen en vonden het echt erg voor haar. Uiteindelijk hebben we haar één van onze twee kamers aangeboden. Ik wilde niet dat ze de nacht op straat doorbracht en gunde haar een goede nachtrust.”

“Toen we terug aan ons hotel kwamen, kregen we te horen dat het niet strookte met het hotelreglement. Ik bleef maar vragen waarom, maar ze wilden ons geen antwoord geven.”

In een filmpje dat door het hotelpersoneel werd gemaakt en waarop de krant beslag kon leggen, is te zien dat Slater uiteindelijk een volledige terugbetaling van zijn verblijf vraagt, maar die wordt geweigerd. Een veiligheidsagent moeit zich ten slotte in de discussie en daarop belt Slater de politie.

Helaas stond de politie niet aan zijn kant: het trio werd naar de uitgang begeleid en de twee mannen hebben de nacht uiteindelijk in hun auto op de parking moeten doorbrengen.

Intussen reageerde ook een woordvoerder van het Hilton Birmingham City North hotel aan The Sun dat de maximale capaciteit van hun kamers was bereikt, en dat veiligheid van gasten een prioriteit is.