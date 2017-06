Gezin vindt wurgslang in tuin: “Gelukkig niet in paniek geschoten”

Berlaar - De familie Bauwens-Van Gorp uit de Antwerpse gemeente Berlaar-Heikant (Berlaar) kreeg zondagvoormiddag onverwacht bezoek in haar tuin op de Heistsebaan. Ze trof er een kleine wurgslang aan. De brandweerpost van Putte kwam ter plaatse en kon het dier vangen.

“Toen ik ‘s ochtends naar ons hondje kwam kijken op het terras, zag ik naast hem een opgerold hoopje liggen. Wanneer ik dichterbij kwam, bleek het om een gele slang te gaan”, vertelt Kathleen Van Gorp. “Dat was even schrikken, maar we schoten zeker niet in paniek. Onze kinderen, Milla en Cas, hadden eerder die dag nog buiten gespeeld. We zijn naar binnen gegaan en hebben meteen de brandweer opgebeld.”

De hulpverleners kwamen snel ter plaatse en konden het dier veilig opbergen. “De slang had zich wel eerst nog in een roostertje verscholen dat moest worden opengemaakt. Volgens de brandweer was het nog een jonge slang, een soort boa.”