Waarom we dringend seks moeten hebben in de ruimte

Seks in de ruimte is een “grote bezorgdheid” en moet dringend onderzocht worden. Dat vindt althans een professor van de George Washington University. “Als we ooit echt in de ruimte willen verblijven, is seks een cruciaal onderdeel.”

Professor Kris Lenhardt was vorige maand te gast in een debat over ruimtereizen dat georganiseerd werd door het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. Op het einde van het gesprek werd hem gevraagd of er nog thema’s zijn die volgens hem te weinig aandacht krijgen.

“Ik geef les over gezondheid in de ruimte en er is één onderwerp waarmee ik meteen alle aandacht van mijn studenten krijg: seks in de ruimte. Maar voor mij is een echte bezorgdheid. We spreken wel vaak over biologie of over voeding in de ruimte, maar over één ding wordt nooit gesproken: menselijke voortplanting in de ruimte. Niet alleen hoe onze voortplantingsorganen zich aanpassen aan de omgeving. Maar als we ooit echt ergens willen ruimtereizen en ergens willen verblijven, dan is er één belangrijk onderdeel dat kolonisatie mogelijk maakt. En dat is baby’s krijgen.”

Foto: NASA

Seks in de ruimte lijkt op dit moment niet echt romantisch, gezien het gebrek aan zwaartekracht of de aanwezigheid van dikke ruimtepakken. Maar als we ooit kolonies willen bouwen op andere planeten zoals Mars, moet reproductie in de ruimte onderzocht worden. En de tijd dringt: SpaceX-eigenaar Elon Musk verwacht in 2030 de eerste missie naar Mars te lanceren.

“We hebben het onderwerp nog nooit echt bestudeerd, omdat het tot nu nooit relevant was om het te bestuderen. Als onze mensheid echt ‘ruimtevarend’ wordt en we willen permanent in de ruimte verblijven, is dit een cruciaal thema dat we moeten onderzoeken.”