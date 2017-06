Mathew Ryan hoopt op wereldtitel voor Australië (met dank aan Preud’homme)

De Australische doelman Mathew Ryan steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “We hopen ooit de wereldtitel te veroveren met Australië”, zei de ex-keeper van Club Brugge en KRC Genk zondag, een dag voor de groepswedstrijd tegen wereldkampioen Duitsland op de Confederations Cup.

Ryan streek in 2013 neer in het Jan Breydelstadion in Brugge en werd tweemaal verkozen tot beste doelman van de Belgische competitie (2014 en 2015). “Ik heb geluk gehad met Michel Preud’homme als trainer. Tijdens mijn periode bij Club heb ik gigantische stappen voorwaarts gezet. Daardoor ben ik international kunnen worden”, verklaarde Ryan. Na twee succesvolle seizoenen trok de Australische goalie naar Valencia, waar de motor stokte. Ryan kon zich nooit opwerpen tot een vaste kracht op Mestalla en speelde in anderhalf seizoen nauwelijks 23 wedstrijden voor Valencia. Een uitleenbeurt aan Racing Genk bracht soelaas. De Australiër was de voorbije terugronde een vaste waarde in het doel van de Limburgers en hielp mee aan het bereiken van de kwartfinale van de Europa League en de winst in play-off II. Brighton & Hove Albion, dat zich vorige maand van promotie naar de Premier League verzekerde, merkte Ryan op en legde hem voor vijf seizoenen vast.

Maandag is Ryan in het olympisch stadion in het Russische Sotsji, waar de Rode Duivels eind maart in een oefenpot 3-3 gelijkspeelden tegen Rusland, mogelijk de schietschijf van een experimenteel en jeugdig Duitsland. “Ik ben niet bang, ik heb Messi ook al van doelpunten gehouden. Er is niets leuker dan het opnemen tegen de beste ploegen en beste spelers ter wereld. Australië heeft een jonge ploeg, maar we zullen niet bang zijn”, besloot de 25-jarige doelbewaker.