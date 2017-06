Heldendaad: hulpverlener in Mosul redt meisje (5) uit klauwen van ISIS met levensgevaarlijke spurt

Hulpverlener David Eubank heeft zich van zijn moedigste kant laten zien. Het voormalige lid van de Amerikaanse special forces kon met een levensgevaarlijke spurt een vijfjarig meisje uit de klauwen redden van ISIS.

De heldhaftige redding vond plaats in de Iraakse stad Mosul nadat hij een groep mensen ontdekte die vermoord werd door de terreurgroep. Onder de doden waren ook kinderen. “Er lag een vrouw languit op haar gezicht, dood”, vertelde de 56-jarige Eubank aan Los Angeles Times. “Een baby, dood. En niet veel verder twee ouderen. Ook dood.” Allemaal neergeschoten door ISIS die momenteel de controle hebben over het gebied.

Nadien merkte hij ook een kleuter en een meisje van ongeveer vijf jaar op. Zij waren wel nog in leven. Ze waren ongeveer 135 meter van elkaar verwijderd, wat dicht genoeg was voor Eubank om het risico te nemen. “Ik dacht: als ik hier sterf, dan zouden mijn vrouw en mijn kinderen dat begrijpen”, vertelde hij. Ondertussen waren er overal nog steeds geweerschoten te horen.

Free Burma Rangers

Op de schokkende beelden valt te zien hoe ze hun plan tot uitvoering brachten. Met behulp van een helm en een kogelvrij vest liep hij van achter een tank richting het meisje terwijl enkele collega’s het vuur openden. Het meisje kon hij in veiligheid brengen, maar de redding van de kleuter was niet succesvol. Voorlopig is het onduidelijk of het kind al dan niet is gestorven.

Eubank is de oprichter van de Free Burma Rangers (FBR), een organisatie die humanitaire hulp biedt in conflictgebieden. Sinds 2016 gaat het FBR ook naar Irak. Ook de vrouw en kinderen van Eubank verbleven in de stad toen hij zijn reddingsactie ondernam. “Ik geloof dat God me naar hier heeft gestuurd, en ik denk niet aan veilig”, verklaarde de Amerikaan. Momenteel is hij met zijn familie terug in de Verenigde Staten, maar hij denkt er al aan om terug te keren naar het Midden-Oosten.