Het allereerste doelpunt van De Bruyne naspelen? "King Kev" is niet onder de indruk!

Thibaud Verlinden probeerde het eerste doelpunt van Kevin De Bruyne voor RC Genk (tegen Standard) na te bootsen, de Rode Duivel zelf denkt er alleszins het zijne van.

Haha challenge accepted, @ThibaudVerlinde ! It's a nice goal, but it's not my goal ?? PS: you play for the wrong team @IliasMoutha ?? https://t.co/VvEg15dTje — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 18 juni 2017

Thibaud Verlinden, zoon van de legendarische Club Brugge-doelman Danny en tegenwoordig aan de slag bij het Engelse Stoke City, is één van de grootste Belgische voetbaltalenten. Een blessure hield de jonge rechtsbuiten op het einde van het seizoen aan de kant, maar het zal vermoedelijk niet lang duren voor we hem aan het werk zien in de Premier League. Zijn talent blijft alvast niet onopgemerkt: zo behoorde hij tot de 50 genomineerden voor de Golden Boy Award.

Would have been impossible with you in goal, @IliasMoutha .

Can't wait to score my first professional goal and see @DeBruyneKev recreate it! pic.twitter.com/dlYIAUG7Cc — Thibaud Verlinden (@ThibaudVerlinde) 18 juni 2017

Jeugdvriend Ilias Moutha-Sebtaoui kent Verlinden van bij de jeugd van Standard, en is intussen ook aan de slag in Engeland: afgelopen seizoen gooide hij hoge ogen bij de jeugd van Manchester United.