Het einde van Operación-Puerto: verdachten zullen nooit geïdentificeerd worden

De namen van de eigenaars van de bloedzakjes die in 2011 ontdekt werden in het kader van Operación Puerto zullen nooit bekendgemaakt worden, nadat een Spaanse rechtbank eerder deze week meer duidelijkheid verschafte bij een eerder vonnis. Een jaar na de beslissing om de bloedzakjes over te dragen aan de anti-dopingautoriteiten, benadrukte de Provinciale Rechtbank van Madrid dat die enkel gebruikt mogen worden om te verifiëren of ze toebehoren aan renners met lopende dopingonderzoeken, niet om nieuwe disciplinaire onderzoeken op te starten.

De verduidelijking van de rechtbank komt er nadat dokter Eufemiano Fuentes, de spilfiguur in het schandaal die ervan beschuldigd werd bloeddoping toe te dienen, een verzoek indiende om de bloedzakjes weer aan hem over te dragen (en de identiteit van de eigenaars dus voor eeuwig geheim te houden). Volgens Fuentes zou de publicatie van die namen “het recht op privacy en de vertrouwelijkheid van de dokter/patiënt-relatie schaden.”

De rechtbank besliste weliswaar om de bloedzakjes niet opnieuw over te dragen aan Fuentes, maar benadrukte in haar vonnis wel dat “aangezien er geen lopende onderzoeken aan de gang zijn, de identiteiten van de atleten in kwestie niet publiek gemaakt mogen worden.” Die beslissing is een klap voor de anti-dopingautoriteiten.

Al sinds 2006

Operación Puerto loopt al sinds 2006, na een politie-inval op het kantoor van Fuentes. Verschillende renners werden op basis van documenten van Fuentes geïdentificeerd als patiënten van de man, maar de bloedzakjes werden door de Spaanse autoriteiten in bewaring gehouden als mogelijk bewijs. Na het proces van Fuentes in 2013, waar de dokter een voorwaardelijke straf van één jaar en een schorsing van vier jaar als dokter kreeg, besliste de rechtbank dat de bloedzakjes moesten worden vernietigd.

Het Wereld Anti-Doping Agentschap WADA, de wereldwielerbond UCI en andere sportbonden gingen in beroep tegen die beslissing, en kregen gelijk in 2016. De eigenaars van de bloedzakjes werden snel daarna geïdentificeerd, maar door het aanslepen van het proces van Fuentes en het daaropvolgende beroep was de verjaringstermijn (acht jaar) al lang verlopen. De bevoegde autoriteiten konden de bewuste atleten bijgevolg niet meer vervolgen.

En nu?

Het WADA wilde alle wettelijke opties uitputten, maar deze laatste beslissing is een forse klap voor dat voornemen. Volgens de Spaanse krant AS is er immers geen beroep tegen deze beslissing mogelijk. Het is bijgevolg onwaarschijnlijk dat de eigenaars van de bloedzakjes ooit bekend zullen raken.