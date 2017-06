Mogelijk asbestvezels vrijgekomen na brand in opslagplaats: bewoners moeten ramen en deuren dicht houden

Stekene - Door een brand in de nacht van zaterdag op zondag in Koewacht raadt het gemeentebestuur van Stekene inwoners aan om ramen en deuren dicht te houden. Het is immers niet uitgesloten dat er asbestvezels zijn vrijgekomen bij de brand.

In de nacht van zaterdag op zondag woedde een hevige brand in een opslagplaats van een boerderij in Koewacht, op de grens met Nederland. In de loods lag voornamelijk stro, maar op het dak lagen asbesthoudende platen die door de hitte kapot gesprongen zijn, waardoor asbestvezels in de rookpluim zijn terechtgekomen.

Gezien de windrichting is het volgens het gemeentebestuur van Stekene niet uitgesloten dat vezels met de rookpluim neergekomen zijn in Koewacht-centrum, en om dat met zekerheid te kunnen bepalen zullen de volgende dagen bodemstalen worden genomen in de wijde omgeving van de brandhaard.

Gevaar van asbestvezels?

“Asbestvezels zijn alleen gevaarlijk als men ze inademt. Als men ze inslikt of ze als ze in contact komen met de huid, is er geen gezondheidsprobleem. Het enige dat men moet vermijden is dat je de asbestdeeltjes mee naar binnen zou nemen waar ze dan eventueel later kunnen opwaaien. Spoel daarom bij twijfel de groenten of het fruit uit de tuin buiten grondig af met water”, klinkt het bij de aanbevelingen van het gemeentebestuur. “Zodra de resultaten van het onderzoek naar de verspreiding van de asbestvezels gekend zijn, zullen we de inwoners opnieuw inlichten.”

Sinds zondagavond trekt de brandweer het stro open om het nablussen te vergemakkelijken. “Dit zal extra rookhinder veroorzaken. Tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, nemen inwoners best hun voorzorgen. Sluit ramen en deuren en zet ventilatiesystemen uit.”