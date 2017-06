Dronebeelden tonen hoe groot de ravage is na enorme bosbrand in Portugal Video: Ruptly

Er blijven maar beelden binnenkomen van na de enorme bosbrand in de Portugese gemeente Pedrógão Grande. Op dronebeelden valt te zien hoe groot de ravage is in de zwaarst getroffen gebieden. Talrijke wagens en huizen zijn helemaal vernietigd.

Het vuur ontstond zaterdagnamiddag in Leiria en begon zich nadien snel te verspreiden naar drie andere gemeenten. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid, al wordt vermoed dat een blikseminslag aan de basis lag. Voorlopig is er sprake van 62 doden en 60 gewonden, maar dat aantal kan nog oplopen. In totaal waren meer dan 600 brandweermannen in de weer om het vuur de regio onder controle te krijgen.

De Portugese autoriteiten hebben intussen drie dagen van nationale rouw uitgeroepen. De brand wordt inmiddels beschouwd als een van de grootste nationale rampen van de laatste decennia. “Dit is een regio die wel vaker te maken heeft met bosbranden, maar we kunnen ons geen enkele herinneren die zulke proporties aannam”, vertelde Valdemar Alves, burgemeester van de gemeente. “Ik ben geschokt door het aantal doden.”