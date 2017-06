Recordtransfer voor KV Oostende, Anderlecht heeft middenvelder beet

Landry Dimata is de grootste uitgaande transfer in de geschiedenis van KV Oostende Foto: Photonews

KV Oostende verpatst spits Landry Dimata zoals verwacht aan het Duitse Wolfsburg. De 19-jarige spits tekent zo voor de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de kustclub. Anderlecht heeft intussen een akkoord met Pieter Gerkens (STVV), terwijl Ivan Leko vandaag zijn eerste training als coach van Club Brugge geeft. Uw dagelijkse portie clubnieuws...

Recordtransfer voor KV Oostende

KV Oostende heeft de grootste uitgaande transfer uit zijn geschiedenis beet. Landry Dimata (19) wordt binnen de 48 uur gepresenteerd als nieuwe spits van Wolfsburg en de Duitsers betalen KVO zo’n 10 miljoen. Voor Dimata ligt een contract van 4 jaar (+ optie) klaar. De deal met Wolfsburg is des te opmerkelijker omdat KVO Dimata vorig seizoen voor slechts 500.000 euro wegplukte uit de beloftenkern van Standard en de Congolese Belg zo explodeerde (14 en 4 assists in 34 matchen) dat hij nu het 20-voudige waard is.

De transactie levert dus 9,5 miljoen euro winst op. Al gaat niet alles naar kustclub, want een som gaat nog naar tussenpersonen die de transfer mee regelden. Toch zet deze overgang van Dimata naar de Bundesliga KV Oostende helemaal op de kaart als club die talenten klaarstoomt voor dé topcompetities. Vorig seizoen werd Jordan Lukaku ook al voor 4 miljoen aan Lazio verkocht.

Eigenlijk werd de Dimata-deal met Wolfsburg al grotendeels in januari geregeld, maar omdat de Wolven ei zo na nog degradeerden sleepte het nog aan. Andere clubs zoals Anderlecht - waar Weiler in Dimata een opvolger voor Teo zag - en Club Brugge probeerden er nog tussen te komen, maar het Duitse voorakkoord werd niet meer verbroken.

Dimata zelf is ook overtuigd dat Wolfsburg de ideale stap is. De Volkswagenclub, waar ook De Bruyne en Malanda werden gelanceerd, lonkt al jaren naar hem en wil met de Nederlandse coach Andries Jonker een nieuwe koers varen: minder vedettes en meer gretige jeugd. Jonker was de assistent van Louis van Gaal bij Barcelona en Bayern, waar hij zich bekommerde om jongere spelers. Hij was ook hoofd opleidingen bij Arsenal. Aangezien hij net als Dimata Nederlands spreekt, is hij de ideale coach om toptalent te laten ontplooien, zodat Dimata straks als Rode Duivel in de voetsporen van Lukaku en Benteke kan treden.

Nu KVO naast Pieter Gerkens greep, ligt de piste Stef Peeters (25) van STVV trouwens weer op tafel.

Gerkens voor vier jaar naar Anderlecht

Anderlecht heeft na Kums zijn tweede zomertransfer beet. Dit weekend werd met Sint-Truiden een akkoord bereikt over Pieter Gerkens (22). Paars-wit betaalt tussen 1 en 1,5 miljoen euro (plus bonussen) voor de middenvelder. Gerkens zelf tekent voor vier jaar. Voor STVV is het sowieso een topdeal. Het haalde Gerkens in 2016 voor peanuts weg bij Genk, dat geen toekomst zag in de jeugdspeler. Dit jaar werd de middenvelder evenwel Truiens topschutter met 14 goals en klopten zowel Oostende als Anderlecht aan.

Anderlecht haalde het omdat het tussen 1 en 1,5 miljoen euro bood, plus stevige bonussen als Gerkens straks bepaalde doelstellingen haalt bij RSCA. De Limburger zelf zal in Brussel nochtans moeten concurreren met toppers als Hanni, Stanciu, Trebel en Kums. Niet evident, maar René Weiler ­wilde hem absoluut omdat hij niet alleen een talentvolle infiltrerende middenvelder is, maar ook Belgisch. Sint-Truiden had eventueel nog Lukebakio in de deal willen betrekken, maar dat lukte uiteindelijk niet. Gerkens wordt snel voorgesteld bij Anderlecht.

Daarnaast dringt paars-wit aan voor Matz Sels (Newcastle). Eens er een akkoord is op clubniveau zal de speler volgen, want hij wil Champions League spelen met Anderlecht.

RSCA zoekt ook oplossingen voor overbodige spelers. Zo informeerden meerdere eersteklassers, waaronder Mechelen, naar Andy Kawaya. Malinwa wil de flankaanvaller definitief overnemen. Ook linksback Fabrice N’Sakala is op de markt na een nochtans goed seizoen in Turkije. De Fransman reageerde op Twitter met: “Een gebrek aan respect, maar de ­slechte zaken zetten ons vaak op weg naar betere situaties.”­

Ultimatum voor Mata

Clinton Mata (24) krijgt van Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat tot vrijdag de tijd om op het aanbod van Anderlecht in te gaan of de deal ligt helemaal van tafel. Paars-wit heeft een akkoord met Charleroi over een transfersom van 3,5 miljoen euro voor de rechtsachter.

Geen internationals en geen Pina op eerste training van Club Brugge

Bij Club Brugge staat vandaag de eerste training onder het bewind van Ivan Leko op het programma. Niet in Westkapelle zoals de voorbije jaren, wel gewoon in de schaduw van het Jan Breydelstadion. Leko verwelkomt nieuwkomers als Erhan Masovic, Guillaume ­Hubert, Elton Acolatse en Emmanuel Bovaventure Dennis, de uit blessure terugkerende Abdoulay Diaby en trainees onder wie Senne Lynen, Niels Verburgh, Joel Ito en Terry Osei-Berkoe, maar moet nog wachten op de internationals.

Ethan Horvath (Verenigde Staten), Lior Refaelov (Israël), Dorin Rotariu (Roemenië) en José Izquierdo (Colombia) worden maar terug verwacht op 30 juni, al gebeurt dat voor die laatste alleen maar als hij dan nog geen nieuwe club gevonden heeft. ­Tomas Pina wil terug naar Spanje en wordt ook maar terug verwacht op 30 juni in de hoop dat hij dan al een nieuwe club gevonden heeft.

Terugkerende huurlingen als Dylan Seys (Twente) en Jean-Charles Castelletto (Red Star Paris) worden vandaag niet op training verwacht. Carlos Strandberg is nog actief met Zweden op het EK U21, maar zal nadien normaal uitgeleend worden.

Morgen en overmorgen staan er trainingen en medische testen op het programma.

AA Gent betaalt 2,5 miljoen euro voor Marcq

AA Gent heeft bijna weer een nieuwe aanwinst te pakken. De Buffalo’s bereikten een akkoord met Charleroi over Damien Marcq. Gent legt 2,5 miljoen euro op tafel voor de 28-jarige middenvelder. Marcq is een van de sterkhouders van de Carolo’s en speelt al sinds 2013 in Charleroi. Als de Fransman een persoonlijk akkoord vindt met AA Gent, laat hij het Zwarte Land achter zich. Eind vorige week zaten Marcq en zijn entourage al samen met Gent, verwacht wordt dat er dan ook zeer snel een definitief akkoord gevonden zal worden.

Sidy Sarr naar Westerlo of Frankrijk

Er is nogal wat interesse voor de diensten van Sidy Sarr (21) van KV Kortrijk. De Senegalese middenvelder hoeft de voorbereiding bij KVK niet meer te hervatten en wordt zeker uitgeleend. Op die manier zou Sarr de nodige minuten opdoen om zich zo verder te ontwikkelen.

Westerlo is alleszins geïnteresseerd. De Kemphanen, dit seizoen in 1B, zijn momenteel de grootste kandidaat om Sarr een seizoen te huren. Ook vanuit de Franse Ligue 2 zou er interesse zijn. Hier en daar duikt ook Pescara op als mogelijke kandidaat, maar bij Kortrijk weten ze niets van de Italiaanse interesse.

Sarr speelde afgelopen seizoen in totaal 30 competitiematchen voor KVK, maar toch komt hij niet in de plannen voor van de nieuwe trainer ­Ioannis Anastasiou.

Marquez tekent contract voor één jaar STVV

Het contract van de nieuwe STVV-coach Bartolomé Marquez wordt vandaag officieel gemaakt op Stayen. De 55-jarige Spanjaard tekent voor één seizoen in Sint-Truiden. Daaruit blijkt dat Roland Duchâtelet en Philippe Bormans eerst willen zien hoe Marquez aardt in Sint-Truiden, vooraleer een langere verbintenis aan te gaan. Vandaag gaan ook de gesprekken met T2’s (en/of T3’s), met onder meer O’Loughlin en Van Kets, volop door.

Malinwa dicht bij Pedersen

KV Mechelen staat dicht bij Nicklas Pedersen en werkt hard aan de definitieve komst van Anderlecht-winger Andy Kawaya. Maar er komt ook uitgaand nieuws aan. KV gaat rond tafel met Club Brugge over Jordi Vanlerberghe en OHL aast op Nils Schouterden en vooral Laurens Paulussen.

Waasland-Beveren wil Steppe

Waasland-Beveren zat de voorbije dagen samen met Zulte Waregem-doelman Kenny Steppe. De 28-jarige Antwerpenaar is een van de kandidaten om Laszlo Köteles op te volgen.

Antwerp oefent

Woensdag werkt Antwerp op het veld van provincialer Brasschaat de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding af. De aftrap in het Louis De Winterstadion is voorzien om 19.30 uur. De deuren openen om 18.30 uur.