Met steun van Anderlecht-fans Anthony Vanden Borre speelt opnieuw voor België

Anthony Vanden Borre is voorlopig niet weg te slaan van de Belgische velden. Afgelopen weekend nam VdB deel aan de World Cup Ginga, een tornooi waarin elk van de twaalf ploegen een land moest vertegenwoordigen. Vanden Borre speelde net als François Kompany voor België en mocht zich helemaal uitleven op het middenveld. De aanwezigheid van de gewezen Rode Duivel ging niet onopgemerkt voorbij: enkele Anderlecht-supporters verwelkomden hun held met paars-witte rookbommen. Tussen de matchen door ging Vandenborre gretig op de foto met zijn fans. Naar het vervolg van zijn carrière is het dit moment wel gissen. De rechtsachter ging in maart in zee met het Congolese TP Mazembe, maar speelde nog geen minuut bij die club.