Club Brugge-CEO Vincent Mannaert weerlegt kritiek op aankoopbeleid: “Onze transfers te jong? Hoe oud is Tielemans?”

Anderlecht haalde Sven Kums, AA Gent en Standard streden voor de miljoenen-Kroaat Franko Andrijasevic en Club Brugge… daar worden de zaken anders aangepakt. Blauw-zwart focuste tot dusver vooral op talent: jeugdige zomertransfers en een jeugdige trainer. Vandaag, bij de start van de trainingen, is het nog wachten op die toptransfer waar de fans al even van likkebaarden. Komt die nog? Hoogdringend transferinterview met CEO Vincent Mannaert.

“Wat we echt nog nodig hebben?” Nippend aan zijn icetea overloopt Vincent Mannaert de kern. “In doel zit het goed, achterin hebben we ook kwaliteit, we beschikken over flankaanvallers ...