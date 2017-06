Mannaert weerlegt kritiek op aankoopbeleid Club Brugge: “Onze transfers te jong? Hoe oud is Tielemans?”

Anderlecht haalde Sven Kums, AA Gent en Standard streden voor de miljoenen-Kroaat Franko Andrijasevic en Club Brugge… daar worden de zaken anders aangepakt. Blauw-zwart focuste tot dusver vooral op talent: jeugdige zomertransfers en een jeugdige trainer. Vandaag, bij de start van de trainingen, is het nog wachten op die toptransfer waar de fans al even van likkebaarden. Komt die nog? Hoogdringend transferinterview met CEO Vincent Mannaert.

“Wat we echt nog nodig hebben?” Nippend aan zijn icetea overloopt Vincent Mannaert de kern. “In doel zit het goed, achterin hebben we ook kwaliteit, we beschikken over flankaanvallers die getoond hebben dat ze iets in hun mars hebben en diep in de spits hebben we meerdere opties. Alleen een nummer zes, een vervanger voor Timmy Simons, moet er zeker nog bij.”

Wordt dat dan die langverwachte topper, die eerste echt grote naam?

“Ik herinner me 1 september 2015, de laatste dag van die transfermercato. We haalden toen Ruud Vormer, Felipe Gedoz en José Izquierdo. Een bankzitter van Feyenoord, een onbekende Braziliaan die speelde in Uruguay en een nog onbekendere Colombiaan. Wel, Gedoz heeft dat eerste jaar de pannen van het dak gespeeld, de fans hebben Vormer voor vele jaren in hun hart gesloten en Izquierdo won de Gouden Schoen en trekt naar een topcompetitie. Wie zegt dat een van de nieuwe jongens of iemand die we al in de kern hebben niet dezelfde weg op kan gaan?”

Jullie hebben toch nood aan ­iemand van wie je zeker weet dat hij de ploeg iets zal bijbrengen.

“Moet je daarom een grote naam hebben? Kijk naar Tomas Pina of Ricardo van Rhijn. Jongens die met een zekere renommé naar ons zijn gekomen, maar het moeilijk hadden om zich door te zetten. Wij geloven in de spelers die we nu hebben gehaald.”

Zijn ze niet te jong? Verdediger German Mera is 27, maar flankaanvaller Elton Acolatse (21), verdediger Erhan ­Masovic (18) en spits Emmanuel Bonaventure Dennis (19) zijn nog piepjong.

“Masovic zal een aanpassing nodig hebben, Mera niet. En Dennis maakte het in Oekraïne tegen Shakhtar Donetsk iemand als Darijo Srna al moeilijk, waardoor ik geloof dat we snel iets van hem zullen zien. Naar Acolatse kijk ik ook uit. Kijk, toen we Anthony Limbombe haalden, was er twijfel of hij het niveau zou aankunnen, maar zijn prestaties in de thuismatchen tegen Anderlecht en Porto hebben getoond dat hij het in zich heeft. En toen Björn Engels 18 was en Brandon Mechele 19 hebben we intern ook gediscussieerd of we een extra ervaren centrale verdediger moesten halen. Nee dus, het gaat niet over leeftijd, maar wel over kwaliteit.”

Ik kan moeilijk geloven dat de opvolger van Timmy Simons een 18-jarige is die zeer veel talent kan hebben, maar nog alles te bewijzen heeft.

“Hoe oud is Tielemans?”

Maar dat is een uitzonderlijk talent.

“Hoe oud is Dendoncker? Hoe oud zijn Sander Berge en Henry Onyekuru? Hoe oud was Engels toen hij debuteerde? Ahmed Touba is nu ook nog maar net 19.”