Eén dode en minstens acht gewonden nadat bestelwagen inrijdt op voetgangers in Londen

Een man is in de nacht van zondag op maandag ingereden op een groep voetgangers aan een moskee in de Londense wijk Finsbury Park . Daarbij vielen één dode en raakten minstens acht mensen gewond. De 48-jarige dader is opgepakt en riep bij zijn arrestatie dat hij “alle moslims wilde doden”.

De aanrijding vond plaats rond 00.20 uur (01.20 uur Belgische tijd) aan de moskee van Finsbury Park, aldus The Independent. Een man reed er met zijn bestelwagen in op een groep mensen die uit de moskee kwamen. Daarbij raakten minstens acht mensen gewond en er viel ook één dode te betreuren.

De dader, een man van 48 jaar, kon in bedwang gehouden worden door andere voetgangers tot de politie ter plaatse kwam. Hij werd opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht. Op videobeelden is te zien hoe een kwade menigte de man omsingelt terwijl hij in een ziekenwagen geladen wordt. Over zijn bedoelingen is hij duidelijk: “Ik ga alle moslims vermoorden”, roept hij.

In de buurt van de moskee werden verschillende straten afgesloten, en de ambulancediensten hebben voertuigen naar de plaats van het incident gestuurd, klinkt het op Twitter. Volgens premier Theresa May behandelt de politie de feiten als een “potentiële terreuraanslag”. “Er volgt vanmorgen nog een noodvergadering. Al mijn medeleven is bij de slachtoffers, hun families en de hulpdiensten ter plaatse.”

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, spreekt op Twitter van een “belangrijk incident”.

De aanrijding gebeurde op het moment dat moslims de moskee verlieten na een gebed naar aanleiding van de vastenmaand ramadan. De Britse Moslimraad (Muslim Council of Britain - MCB) spreekt van een aanslag. Ooggetuigen melden dat het voertuig versnelde net voor de aanrijding.

”Wie dit gedaan heeft, wilde mensen verwonden. Dit is een terreuraanslag”, aldus ook voorzitter van de moskee Mohammed Kozbar aan The Sun. Volgens de krant was de bestelwagen die inreed op de gelovigen een gehuurd voertuig. En ook ooggetuigen spreken van een opzettelijke aanrijding, aldus Sky News.

De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben zondagochtend hun medeleven uitgedrukt voor de slachtoffers van de aanrijding in de buurt van een moskee in de Noord-Londense wijk Finsbury Park.

Op Twitter stelt Corbyn dat hij “volledig geschokt is door het incident aan Finsbury Park”. “Ik ben in contact met de moskeeën, de politie en de autoriteiten van Islington. Mijn gedachten gaan naar de mensen en de gemeenschap die zijn getrokken door dit afschuwelijke evenement.”

Ook de echtgenoot van Jo Cox, de Britse volksvertegenwoordiger die op 16 juni 2016 op straat gedood werd door een man met extreemrechtse overtuigingen, heeft gereageerd op de aanslag. “Extreemrechtse fascisten en moslimterroristen zijn gedreven door dezelfde haat, ideologie en gebruiken dezelfde tactieken. We zullen ze allebei uitroeien”, aldus Brendan Cox.

Het incident doet denken aan de terreuraanslag van 4 juni aan de London Bridge, waarbij drie aanvallers eerst voetgangers aanreden en daarna mensen met messen aanvielen. Daarbij vielen, naast de aanvallers, acht doden.

