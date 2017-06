Topmanager Mino Raiola slaat en schopt richting AC Milan: “Donnarumma en zijn familie werden bedreigd”

Het zit er bovenarms op tussen Mino Raiola, Gianluigi Donnarumma en AC Milan. De topmanager van het 18-jarige toptalent beweert dat zijn cliënt “bedreigd werd” en daarom zijn contract bij de Italiaanse topclub niet wilde verlengen. Bij Milan klinkt een heel andere geluid.

Vorige week werd bekend dat Donnarumma beslist had om geen nieuw contract te tekenen bij AC Milan. Een serieus probleem voor de Milanezen, want het huidige contract van ‘Gigio’ loopt af in 2018. Een verkoop deze zomer lijkt daardoor onvermijdelijk als Milan wil vermijden om de ‘nieuwe Buffon’ volgende zomer gratis te zien vertrekken naar Real Madrid, PSG, Manchester United of grote rivaal Juventus.

De fans van Milan lieten tijdens de groepswedstrijd tussen Denemarken en Italië op het EK voor beloften in Polen hun ongenoegen blijken door dollarbiljetten richting de 18-jarige doelman te gooien. Donnarumma keek ernaar en kon er laconiek om lachen.

Olie op het vuur

De woorden van Raiola gooien nu nog meer olie op het vuur. De Nederlandse spelersmakelaar, met onder andere ook Romelu Lukaku en Paul Poga in zijn portefeuille, organiseerde een persmoment in zijn keuken. Enkel Sky Italia, Mediaset Premium en Rai Sport mochten op de koffie komen. Bovendien mocht zijn interview slechts uitgebracht worden om middernacht.

Raiola met cliënt Mario Balotelli. Foto: Photo News

“De situatie was te vijandig en gewelddadig geworden”, aldus Raiola. “We zagen geen andere uitweg. We namen een beslissing die we niet wilden nemen. Het ging niet om geld, we werden bedreigd. De familie van Donnarumma werd bedreigd. Aan de ene kant door te dreigen om Donnarumma in de tribune te zetten, aan de andere kant met doodsbedreigingen. Zo kan je geen speler houden.”

“We hebben zelfs nooit gesproken over geld of uitkoopclausules. Zover waren we helemaal nog niet. Gigio wilde een nieuw contract tekenen. Zonder twijfel. Maar Milan heeft ons gedwongen om af te haken door de situatie die ze gecreëerd hebben. Het was Milan dat Donnarumma verloor. Hij vertelde me dan ook dat hij de onderhandelingen met mensen die hem en zijn familie beledigen niet meer wilde voort zetten”, stelt Raiola.

Transfer?

Een toptransfer lijkt dan ook in de maak voor Donnarumma, al houdt Raiola die boot voorlopig af. “Het kan zijn dat hij een jaar mist, al is zijn talent daarvoor gewoon te groot”, zegt hij. “Ik heb nog met geen enkele grote club gesproken. Hij had al aanbiedingen van onder andere Juventus en Real toen hij 14 jaar was. Als hij had willen gaan, had hij dat toen al gedaan. Er komt geen transfer op korte termijn.”

“Een vrije transfer? Ik heb Milan altijd verzekerd dat we de club niet zouden verlaten op die manier. Ze hadden ons gewoon gedwongen om tegen 13 juni een beslissing te nemen en dus hebben we dat gedaan. We wilden niet gedwongen worden om beslissingen te maken die we nog niet wilden maken. Met sportief directeur Massimiliano Mirabelli kwam ik dan ook niet overeen.”

Milan reageert

Mirabelli liet de Milanese club reageren via CEO Marco Fassone. Die spreekt tegen dat de club Donnarumma ooit bedreigd heeft. “We betreuren de extremen die we in het huidige voetbal zien”, vertelt hij aan Corriere della Sera. “We zijn teleurgesteld dat de beslissing van Donnarumma, of die van zijn manager, zulke reacties heeft uitgelokt. Ik weet echter niet wat we als club meer hadden kunnen doen om Gigio en zijn familie te overtuigen om te blijven.”

Donnarumma redt een knal van Dries Mertens. Foto: REUTERS

“Als hij zich zou bedenken, zullen we hem altijd met open armen ontvangen. Hetzelfde voor de fans van onze club. Emoties kunnen snel omslaan. Bedreigingen? Daar is nooit sprake van geweest. Ons standpunt is duidelijk: Donnarumma is niet te koop. Coach Vincenzo Montella zal wekelijks beslissen wie speelt. Voor mij kan hij elke week spelen, al mogen we geen risico’s nemen. Daarom zijn we op zoek naar een bijkomende doelman (Neto van Juve en Mattia Perin van Genoa zijn de grootste kandidaten, nvdr.)”

“We kunnen namelijk geen speler vertrouwen die richting het einde van zijn contract gaat. Dan zit hij mogelijk met zijn gedachten bij Real Madrid. We moeten er zeker van zijn dat vooral een doelman er met zijn hoofd bij is. Niemand twijfelt eraan dat Donnarumma deze keuze mocht maken. De bitterheid is afkomstig van de manier waarop alles gegaan is. Dit had kunnen gebeuren zonder de club te beschadigen. De club die investeerde in Donnarumma en de moed had om hem op te stellen.”

“Hebben we een te snelle beslissing geëist? Binnen twee weken start de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ik moest kunnen reageren op de transfermarkt als Gigio besliste om niet te verlengen. Tot twee dagen voor de vergadering met Raiola had Donnarumma me ook altijd verzekerd dat hij wilde blijven. Nu kost hij de club mogelijk 100 miljoen euro. Ik had dat geld tenminste nog kunnen investeren in het Italiaanse voetbal. Nu komt het waarschijnlijk terecht in de zakken van zijn manager.”