Dirk Geeraerd keert als T2 terug op de Freethiel om Philippe Clement bij te staan

Beveren - Waasland-Beveren heeft maandagmorgen bekendgemaakt haar technische staf te versterken met oud-coach Dirk Geeraerd. Geeraerd was eerder tussen juli 2010 en november 2012 als hoofdcoach actief bij Waasland-Beveren. De duur van zijn contract werd niet meegedeeld.

De 53-jarige Geeraerd moet bij Waasland-Beveren debuterend hoofdcoach Philippe Clement bijstaan. Behalve bij Waasland-Beveren was de Oost-Vlaming op het hoogste niveau ook hoofdcoach bij Roeselare (juli 2006 - oktober 2008). Verder coachte hij in de lagere divisies onder meer Deinze, Ronse en Berchem Sport. Zijn laatste opdracht was Eendracht Aalst, waar hij actief was tussen oktober 2015 en oktober 2016.